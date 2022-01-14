国家药监局：推动东北全面振兴 培育医药产业区域品牌

人民网北京1月14日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，1月13日下午，国家药监局召开推动东北全面振兴座谈会，部署推动东北全面振兴工作。会议强调，要支持中医药传承创新发展，打造东北道地药材品牌，加强中药质量安全监管。要持续推进“放管服”改革，激发市场主体活力，培育医药产业区域品牌。

会议指出，东北地区在国家发展全局中具有十分重要的战略地位，党中央、国务院高度重视东北振兴。要自觉担负起促进产业创新发展、高质量发展的使命，把药品监管工作放在党和国家工作大局中思考和谋划。

会议肯定了东北地区在完善制度规范、夯实监管基础、促进医药产业高质量发展方面取得的成效。

会议强调，要认真贯彻落实国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议精神，做好药品监管系统支持东北全面振兴有关工作。要深化审评审批制度改革，畅通沟通交流渠道，加快创新产品上市速度，鼓励医药企业加强研发投入，优化资源配置，开展联合攻关。要全面加强药品监管能力建设，着力强基础、补短板、破瓶颈、促提升，提升药品监管现代化水平。