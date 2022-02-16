不再“望牙兴叹”！国家医保局：2022年上半年力推种植牙地方集采的联盟改革

一颗种植牙从出厂到医院，要经过厂家、全国总代理、地级市代理再到医院等多个环节，每个环节都会产生相应的成本，导致种植牙被层层加码，一些有植牙需求的患者只能“望牙兴叹”。记者近日从国务院政策例行吹风会上获悉，国家医疗保障局2022年上半年力求推出种植牙地方集采的联盟改革，探索牙科种植体集采方式。

近年来，药品和高值医用耗材集中带量采购改革不断推进。此前召开的国务院常务会议指出，要逐步扩大高值医用耗材集采覆盖面，对群众关注的骨科耗材、药物球囊、种植牙等分别在国家和省级层面开展集采。

“种植牙是一种重要的缺牙修复治疗方式，社会需求较大。”国家医疗保障局副局长陈金甫介绍，国家医疗保障局从2021年初就开始部署，由四川组织省际联盟，研究种植牙体集采规程，广泛听取了临床、企业和各地意见，目前方案基本成熟。

记者在采访中了解到，此前我国已有部分地区进行了探索，精简收费项目、限制公立医院自主定价项目和收费规模等。这一系列举措将大幅降低种植牙的价格，帮助患者减轻医疗负担。同时，种植牙渗透率将大幅增加，群众生活质量将明显提高。

陈金甫表示，今后集采更重要的是规则，不同招标标的特点非常复杂，既要符合产品质量要求，又要符合临床需要，还要切实让企业、患者能够共享改革的成果。

此外，针对骨科耗材这一块，国家医疗保障局今年将招采进一步延伸到脊柱类耗材，目前脊柱类耗材正在进行摸底研究。药物球囊则是涉及心内科的重要耗材。此前心脏支架通过集采降价后使用量上升，同时，药物球囊的使用量也大幅上升。但药物球囊没有纳入集采，价格存在虚高成分。2021年，江苏等地开展了药物球囊的集采，今年要扩展到全国，堵住价格虚高空间。

下一步，国家医疗保障局将会同有关部门推进集采提速扩面。药品集采将聚焦化学药、中成药、生物药三大板块，高值医用耗材重点聚焦骨科耗材、药物球囊、种植牙等品种，力争到2022年底，通过国家组织和省级联盟采购，实现平均每个省覆盖350个以上的药品品种，高值医用耗材品种达到5个以上。（李恒）