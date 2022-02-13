北京“健康宝”再升级！目前共有5类“弹窗”，提示语有变化

人民网北京2月13日电 （记者乔业琼）近日，北京“健康宝”完成新一轮升级，结合北京市最新防疫政策，进一步细化了各类“弹窗”并完善相关提示语。据首都之窗消息，目前健康宝共有5类“弹窗”，具体如下：

弹窗编号①

14天内曾到访有一例及以上本土新冠病毒感染者的县(市、区、旗)人员

——本人若在京外，根据北京市进(返)京防疫政策，请暂缓来京。待该地区连续14天无新增本土感染者或转为低风险地区，或离开上述地区已满14天，可通过健康宝重新申请获取“绿码”进京。

——若本人在京，请立即向所居住的社区、村、酒店或单位(学校、工厂、工地、大院等)报告并履行要求的防疫义务。如未向相关部门报告，“弹窗”无法解除(自行核酸检测不能自动解除本“弹窗”)，直至满足14天无相关涉疫地区旅居史。

弹窗编号②

目前正处于入境隔离期间(未满21天)人员

根据北京市入境防疫政策，请按要求履行隔离防疫义务，违反防疫政策造成后果的将依法追究法律责任。“弹窗”状态将在入境隔离期满后次日自动解除。如本人1日入境，隔离21天整，则可在23日凌晨解除弹窗状态。

弹窗编号③

曾到访过疫情中高风险区域或关联人员

——若本人在京，请立即向所居住的社区、村、酒店或单位(学校、工厂、工地、大院等)报告，由相关部门进行风险排查，如无关联风险可解除“弹窗”状态(自行核酸检测不能自动解除本“弹窗”)。如未及时报告，“弹窗”无法解除，直至相关疫情风险得到有效控制或后续流调数据能够排除关联风险。

——本人若在京外，请暂缓来京。待满足14天内无涉疫风险地区旅居史和排除疫情关联风险后，可通过健康宝重新申请获取“绿码”状态。

弹窗编号④

未在规定时间完成核酸检测人员

有如下任一情况时

①进(返)京后(72小时内)；

②近期有购买“四类”药品(72小时内)；

③出现发热等“十一类”症状到诊所等基层医疗机构就诊(72小时内)；

④所从事职业有相关要求等其他防疫规定情况。

——请本人立即完成核酸检测。健康宝将在查询到本人核酸检测阴性报告后自动解除“弹窗”。

——如遇未自动解除，请联系核酸检测机构及时上传检测结果。

——如未完成核酸检测，“弹窗”无法解除，直至满足14天后且无与疫情相关症状或其他风险。

请本人前往当地防疫部门公布的核酸检测机构进行采样检测(京内可在“健康北京”公众号或“健康宝”通知栏查询)，以便检测结果能够及时上传国家或北京市核酸检测平台。

弹窗编号⑤

14日内有陆路边境口岸所在县旅居史人员

过去14天有陆路边境口岸所在县(市、区、旗)旅居史

——本人若在京外，根据北京市防疫政策，非必须不进(返)京。如本人离开上述地区满14天后，可通过健康宝重新申请获取“绿码”状态。

——若本人在京，立即向所居住的社区、村、酒店或单位(学校、工厂、工地、大院等)报告并履行要求的防疫义务。如未向相关部门报告，“弹窗”无法解除(自行核酸检测不能自动解除本“弹窗”)，直至满足14天无上述地区旅居史。

需要注意的是，北京健康宝定期进行版本迭代更新。通常情况下，小程序版本更新可以自动进行。但由于手机性能或内存较低、APP版本过低、长期未登录等原因，少数用户可能无法及时进行版本自动升级。如果在使用健康宝过程中出现界面显示异常、健康状态与实际情况不符等情况，可以尝试通过升级微信或重新安装小程序，完成版本升级。