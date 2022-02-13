春季皮肤管理 少吃易致敏食物

在1400多种皮肤病中，有相当一部分都与饮食宜忌和生活习惯有关。春节期间美食多，正常的作息也容易被打乱，对我们的皮肤也会带来一定的影响，广州市红十字会医院皮肤科主任石建萍给您的节后皮肤管理支招：

1.节前不少人会染发或烫发，如果头皮和面部出现红斑、丘疹、红肿、渗出，一般是染发引发的皮炎，此时就要特别注意护理，洗澡时避免头面部流出的水流到全身，否则全身都可能出现皮疹。

2.如果出现一些头晕脑热等小毛病，吃药后出现全身皮疹，伴有瘙痒，要注意及时停用可疑致敏药物。

3.过节期间不少人熬夜，抵抗力会下降，有的老年患者会出现疼痛性皮疹，多表现为单侧分布，成簇的红色小水疱及丘疹，伴有该部位附近区域的疼痛，需及时治疗。

4.要少吃一些易致敏食物，如羊肉、姜、花椒、辣椒、烈酒、葱姜蒜等，这些食物容易引发急性过敏性皮肤病；要少吃一些助湿的食物，如饴糖、糯米、醪糟、米酒、大枣、肥肉等，这些食物易加重痤疮、脂溢性皮炎、湿疹。

石建萍提醒，无论放假还是上班，身体健康都很重要，要注意生活规律，不暴饮暴食，有以上皮肤症状出现时要及时到医院就诊，正确治疗。（记者张青梅 通讯员胡颖仪、孙冰倩）