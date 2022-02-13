运动护齿，守护牙齿的“金钟罩”

什么是运动护齿？

它是一种抗冲击力的弹性软垫，是戴在牙齿和牙龈上的“保护套”。它能让人们在进行高强度和直接对抗性运动，如滑雪、滑冰、冰球、足球、篮球、曲棍球、跆拳道、拳击等运动时，缓冲颌面部和牙齿受到的意外冲击力，降低牙齿、颌骨、唇、颊、舌等部位的损伤几率，并减轻伤害的严重程度。运动员在咬住运动护齿时，还可增加全身肌肉力量，帮助他们发挥出最佳的竞技水平,取得更好的比赛成绩。

时下，2022北京冬奥会的各项赛事进程时刻牵动人心，我们在多个项目中见到运动员口中佩戴的彩色“牙套”，就是运动护齿。

图片来源于视觉中国

国际运动牙医学会（ISDA）和美国牙科协会（ADA）联合建议，在有身体冲撞潜在危险的项目中，运动员在训练和比赛时应始终佩戴运动护齿。

运动护齿一般佩戴于上颌牙列，对于拳击等近身搏击类的运动项目，常上下颌同时佩戴。运动护齿主要包括三类：预成式、口内成型式和定制式。

目前主流的类型是定制式运动护齿，它由专业医生根据运动员的牙列模型进行个性化制作。定制式运动护齿的密合性、稳定性、舒适性、保护性皆优于前两种，甚至可以加入一些个人喜好的颜色，将安全与时尚完美结合。

运动护齿是一次定制、一劳永逸吗？

不是！

一方面，运动护齿使用中逐渐磨损，保护作用会受到影响。另一方面，青少年的口腔结构在不断生长变化。因此建议，运动护齿每6个月至少更换一次，对使用频率高或处于生长发育高峰期者，甚至需要每3个月更换一次。

不同的运动项目，定制的运动护齿是一样的吗？

不是！

运动护齿的厚度由运动员的性别和体重、运动项目的对抗程度等决定。一般可用2mm+2mm层压护齿，男子冰球、男子短道速滑、男子雪橇等需要2mm+4mm或3mm+3mm的层压护齿，拳击、篮球的对抗性更强的项目则需要更厚的层压护齿。

运动护齿会影响口腔健康和口腔卫生吗？

首先，制作运动护齿的材料必须是食品级安全的，无毒性、无刺激。

其次，运动护齿在使用前后均应充分清洁，必要时可使用牙膏和牙刷清洗，但不要使用有腐蚀性的清洁剂，不要使用热水、酒精、日晒等方式消毒，并注意放在专用容器内保存，避免受压变形。

最后，如果运动护齿有磨损或戴用不适，应及时更换。

总之，对于有口颌面部受伤风险的运动参与者，均应找专业医生定制运动护齿。为牙齿提供“神奇盔甲”，守护口颌健康。（文/北京大学口腔医院副主任医师 刘晓强）