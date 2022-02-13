改革交出亮眼“成绩单”，年底前每个省集采药品将超350种

集采药价平均降五成，今年将有哪些“获得感”？

心脏支架开展集采后，均价从1.3万元下降至700元；《我不是药神》里的“格列卫”国内版——甲磺酸伊马替尼片，集采后比印度产的还要便宜……

近年来，药品和高值医用耗材集中带量采购改革不断推进。截至目前，国家药品集中带量采购已经开展六批，共采购234种药品，平均降价53%，采购金额在公立医疗机构年药品采购总额中占比30%。

价格下降是否会影响药品质量？还有哪些高价药品和耗材能够“入围”集采？今年百姓用药还会有哪些“获得感”……围绕大众关心和期待的多个热点问题，在2月11日举行的深化药品和高值医用耗材集中带量采购改革进展国务院政策例行吹风会上，国家医保局和相关部门负责人作出回应。

降价不降质

长期服用降压、降脂和降糖药的王晨给记者算了一笔账：没有集采药之前，他服用的降脂药每片6元，正在服用的集采药每片0.2元钱，4种药加起来之前每月需要500元左右，现在只要110元。

药价是降低了，但他也向记者透露出心中的疑惑：价格相差这么大，效果能一样吗？

这也是很多人共同的疑惑。一直以来，集采中选药品和高值医用耗材的质量安全都是公众关注的焦点和讨论的热点。

“从中标企业中标以来的情况看，药品价格降了50%左右，这实际上是跟原来过高的销售费用做了个置换。”国家医疗保障局副局长陈金甫表示，带量采购、招采合一，企业从私下跑医院、跑药店，变成面对面的质量竞争、价格竞争。

据记者了解，在价格下降的同时，药品和耗材的质量非但不降，反而有提升的趋势。以心脏支架为例，国家医保局数据显示，原来在支架产品中，1/3是不锈钢的，现在中选的产品中铬合金使用率达到95%。

“我们始终将集采中选产品的质量监管作为重中之重。”国家药品监督管理局药品监督管理司负责人李茂忠介绍，比如，推动建立药品品种档案信息化系统，与省级药品监督管理部门共享药品生产工艺、质量标准等基础信息，提高监督检查的针对性。同时，对集采中选药品进行追溯管理，逐步实现药品上市后全过程可追溯。

“截至目前，根据产品抽检和不良反应监测结果，国家集采中选品种还没有发现质量异常。”李茂忠说。

“种口牙买套房”何时终结

“种一口牙在县城买套房”的时代，快要结束了吗？

去年，高值医用耗材集采聚焦心内科和骨科两个群众最为关注的领域。吹风会上的数据显示，心脏支架平均降幅达93%，人工髋关节、膝关节平均降幅达82%。心脏支架集采已经平稳运行一年，中选支架总量169万套，达到全年协议采购量的1.6倍。

今年，高值医用耗材集采将重点聚焦骨科耗材、药物球囊、种植牙等品种。“力争使高值医用耗材品种达到5个以上，成为新的集采常态。”陈金甫表示。

药物球囊是心内科的重要耗材。记者注意到，心脏支架进入集采后一段时间内，药物球囊使用量大幅上升。

“因为没有纳入集采，有虚高的成分。去年在江苏等地开展了药物球囊集采，今年要扩展到全国，堵住价格虚高空间。”陈金甫介绍说。

种植牙是缺牙修复治疗的一种重要方式，咀嚼效果好、使用寿命高等优点让种植牙备受患者青睐。但是其高昂的价格也常让人望而生畏。

去年，四川组织省际联盟就部分口腔类高值医用耗材信息进行采集。这让很多患者看到了种植牙降价的希望。

“力求在今年上半年推出种植牙集采的地方联盟改革，这是一种新的集采方式。今后，集采规则将不断进行创新，既要符合产品质量要求，又要符合临床需要，还要切实让企业、患者能够共享改革成果。”陈金甫说。

未来将有更多好药“入围”

近年来，药品和高值医用耗材集中带量采购改革不断推进。从3年的改革累计成果来看，国家组织集采节约费用在2600亿元以上。

“从取得的成效来看，集采规则不断优化，质量监管更为严谨，供应保障更为稳定，使用政策更为完善，总体呈现出‘价降、量升、质优’的态势。”陈金甫介绍说，国家组织、联盟采购已经形成常态化格局，集采竞价规制、质量、供应、配送、使用的保障机制和配套政策也日趋完善和优化。

未来，如何推动药品和高值医用耗材提速扩面，让百姓享受到更多低价好药？

“三大领域全覆盖，没有侥幸带金销售的生存空间。”陈金甫表示，2021年已经开展了胰岛素的专项采购，首次将集采从化学药品拓展到生物药领域，今后将在化学药、中成药、生物药三大领域全方位开展。

据了解，目前，国家医保局正在谋划第七批药品集中带量采购，力争到2022年底，通过国家组织和省级联盟采购，实现平均每个省覆盖350个以上的药品品种，高值医用耗材品种达到5个以上。

记者：张菁