药品集采3年降费超2600亿元

国家医疗保障局副局长陈金甫11日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，国家医保局将会同有关部门常态化、制度化地开展药品和高值医用耗材带量采购，推进集采提速扩面，高值医用耗材重点聚焦骨科耗材、药物球囊、种植牙等品种，力争到2022年年底，实现平均每个省份覆盖350个以上的药品品种，高值医用耗材品种达到5种以上。

近年来，药品和高值医用耗材集中带量采购改革不断推进。截至目前，国家药品集中带量采购已经开展6批，共采购234种药品，平均降价53%，采购金额在公立医疗机构年药品采购总额中占比30%。陈金甫介绍，从3年的改革成果来看，国家组织集采节约费用2600亿元以上。总体来说，药品价格水平呈稳中有降趋势。“目前来看，国家组织、联盟采购已经形成了常态化格局，集采竞价规制、质量、供应、配送、使用的保障机制和配套政策也日趋完善和优化。”

此前，高值医用耗材的集采聚焦心内科和骨科两个群众最为关注的领域。其中，心脏支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右，大幅降低了群众就医负担。同时，心脏支架的质量也在提升，原来心脏支架产品中三分之一是不锈钢材质，现在中选的铬合金支架使用率已达95%。此外，集采后，人工髋关节、膝关节平均降价82%，有力挤压了虚高价格。

接下来的高值医用耗材集采工作将如何开展？针对近日国务院常务会议重点强调的骨科耗材、药物球囊、种植牙等高值医用耗材，国家医保局给出了具体时间表。骨科耗材的集采工作已于2021年开展，主要集中于人工髋关节和膝关节，同年，河南联盟开展了创伤类骨科耗材的招采工作，今年进一步延伸到脊柱类耗材，“耗材里最大的板块——骨科耗材主体基本上覆盖了。”陈金甫说。骨科临床耗材需求很大，但标准不一，尤其是产品组成非常复杂，涉及很多技术环节，目前已在研究，争取上半年拿出初步方案，在条件成熟情况下今年能够顺利开标。

药物球囊是心内科重要耗材。陈金甫表示，药物球囊没有纳入集采，有降价空间。去年在江苏等地开展了药物球囊集采，今年要扩到全国，堵住虚高的空间。

此外，种植牙是一种重要的缺牙修复治疗方式，社会需求很大。“针对种植牙的集采工作将先从地方探索开始，去年年初已开始部署，由四川组织省际联盟，研究种植牙集采规程，现在方案基本成熟，也广泛听取了各方意见，准备今年上半年推出地方集采的联盟改革。”陈金甫说。（记者吴佳佳）