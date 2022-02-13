扭伤、挫伤、骨折怎么办？这里有一份急救指南

新华社北京2月10日电（记者李恒、沐铁城）当前正值冬奥盛会，观看精彩比赛时，点燃了很多冰雪运动爱好者的激情。享受冰雪运动时，一不小心出现踝关节扭伤、关节脱位、肌肉拉伤等急性损伤怎么办？华中科技大学同济医学院附属协和医院骨科副教授黄玮、北京积水潭医院主任医师赵斌提醒，在享受冰雪运动快乐的同时，要做好保护措施，避免意外受伤。

黄玮举例，在短道速滑的场地上，有些滑冰爱好者常因身体接触摔倒和撞击，造成肩关节脱位和肩锁关节脱位。在这些紧急状况下，掌握正确的损伤处理方法十分重要，避免急性损伤发展为慢性损伤。

在冰雪运动中发生踝关节扭伤，即俗称的崴脚怎么办？崴脚究竟损伤了哪些结构？黄玮介绍，崴脚后常出现脚踝部位疼痛、压痛、肿胀，脚腕关节活动受限，无法负重行走等症状。踝关节扭伤通常伴有韧带损伤，从而使踝关节的稳定性、平衡协调感觉及定向活动能力下降。

“运动中最常见的踝关节损伤是外踝扭伤，而大部分的踝关节扭伤都涉及距腓前韧带损伤，会导致脚踝关节运动能力大大降低。”黄玮说，反复发生踝关节扭伤会引起反复受伤、长期关节不稳定、早期退行性骨改变及慢性疼痛等临床表现。一项针对篮球运动员的研究发现，踝关节重复扭伤的可能性几乎是首次损伤的5倍。

“通常踝关节急性扭伤要拍X线片，以排除骨折。急性的踝关节扭伤不伴有骨折大多可以保守治疗。”黄玮介绍，保守治疗方法包括使用护具保护踝关节；在充分保护关节的前提下，适当负重行走，有利于扭伤的恢复；进行冰敷；尽早采用弹力绷带加压包扎，有助于减轻肿胀等。

此外，如果在运动中发生挫伤、骨折怎么办？针对挫伤的急救处理措施，赵斌建议，一旦出现活动受限，应立即给予伤者冰敷，以控制肿胀和软组织的出血。轻微挫伤只需局部制动、休息、抬高患肢，很快可消肿愈合。重度挫伤除了基本处理外，应及时就医。

“一般来说，在运动中出现的骨折都是闭合性骨折，针对性的急救处理主要有固定和镇痛两方面。”赵斌说，骨折固定可以阻止骨折移位或复位失败，使该部位免受进一步损伤并减轻疼痛。在紧急情况下，移位风险低的骨折首选夹板固定。另外，充分镇痛也是急性骨折的重要处理措施。骨折固定、冰敷、抬高患肢和使用镇痛药物等都有助于减轻疼痛。在进行急救处理后，应及时将伤者送至医院进一步治疗。