医务人员祝“事业蒸蒸日上”该如何理解

近日，一段江西上饶市某医院医务人员举杯高喊“2022年内三科事业蒸蒸日上”的视频被发到网上，引发网友热议。上饶市广丰区卫生健康委员会发布情况通报称，1月25日，该区中医院内三科整体搬迁至新建的中医药大楼，科室医务人员自发举行简易搬迁仪式，在营造氛围时措辞不严谨，经该院职工上传网络后产生歧义，造成不良社会影响，对此深表痛心，郑重向社会道歉，已责成涉事医院对相关负责人严肃处理。

近年来，医院热烈祝贺生意好、赚钱多的事时有发生。比如挂条幅祝贺住院病人超4万、高调庆祝手术量破千、张贴“生意兴隆”对联等，这些事均在当时引发了广泛热议。

前不久，某地一家医院手术室举行年终总结大会，会场悬挂“虎虎生威迎新年，手术室里全是钱”的条幅，同样引发社会的一致批评。教训近在眼前，相关部门和医院在这方面应当保持高度警惕，不应陷入由此引发的舆论漩涡之中，这些需要认真反思。

与过去类似事件相比，这起事件存在明显不同。因为“事业蒸蒸日上”所指的是医疗事业，而医疗事业的涵盖面甚广，医学科研成果、论文发表篇数、医疗操作和护理方式改进、推进医改的进度、医疗服务数量与质量、疾病预防成效、医疗应急能力、医患关系等，均属医疗事业范畴。这些方面不断取得进展和成绩，完全可以称为“事业蒸蒸日上”。此外，作为中医院的一个科室，大力推进中医药事业发展也是分内职责。

当然，“事业蒸蒸日上”也可能被误解为看病人数大增，并带来科室收入提升，这是这句话产生歧义并引发纷争的原因。但片面理解、把事情往坏处想不是医务人员的责任。倘若“事业蒸蒸日上”这句话都不能说，那么，医务人员就得十分谨慎地表达事业心和进取心，甚至不能说“多为患者服务”等话语，因为这样意味着病人数量可能会增加。但是，对于医院的批评也不能走向另一个极端，把正常的事业发展也视为非正当行为。

营造和谐的医患关系，离不开双方的理解与包容。假如看到该视频的人能够宽容以待，并且习惯往好处着想就应该看到，科室整体搬迁的确是一件值得庆祝的事。涉事医院也表示，拍视频是想表达对卫生事业蒸蒸日上和服务能力大幅提升的美好愿景，非大众所理解的那层意思。该科室的这种庆祝行为是一种简单和节约的仪式，不应当遭受不必要的指责。

即使此事确实引发了误会，那么消除误会即可，没必要“严肃处理”，让医务人员噤若寒蝉，担心一言不慎招致挞伐和追责。（时本）