健康吃汤圆，适量食用巧搭配

正月十五将至，汤圆因其软糯香滑而成为深受一些人喜爱的节日美食。河北医科大学第三医院营养科主任医师雷敏提醒，“三高”人群等应该尽量少吃汤圆，健康人群也应注意食用细节，做到健康吃汤圆，千万别任性。

应该以适量食用为前提

据雷敏介绍，制作汤圆的传统工艺用料讲究。汤圆外皮主要成分是糯米粉，其味甘、性温，归脾、胃、肺经，含有丰富的碳水化合物、钙、铁、核黄素、尼克酸等，具有补中益气、敛汗、止泄的食疗作用。

汤圆的常规馅料基本以甜味为主，如黑芝麻馅、豆沙馅、花生馅、巧克力馅、桂花馅及各种水果馅等。而芝麻、花生、坚果仁、巧克力等都是高脂肪的原料，加上拌馅的糖和油脂，热量密度相对较高，且糯米具有粘滞等特点。过量食用，会加重胃肠道负担，也会导致热量超标，甚至引起一系列代谢性疾病，如高血糖、高血脂、高尿酸等。

对此，雷敏指出，汤圆应该以适量食用为前提。在吃汤圆的同时，不建议再吃其它含糖高的食品，同时还要相应减少其他主食的摄入，一般来说吃三个汤圆就要减去当日半两主食。

这样搭配既营养又美味

谈到汤圆的烹饪方法，雷敏表示，水煮后，汤圆中的许多营养成分如微量元素、维生素会溶在汤里。煮甜汤圆，可以在水煮的汤里放山楂、梨、百合、银耳、红枣等食物；煮咸汤圆，可以在水煮的汤里放冬瓜、丝瓜、白萝卜、白菜、虾米等食物。喝汤吃汤圆和果蔬，既营养又美味。

汤圆的锅蒸法、烘烤法相对没有额外增加高油和高糖。汤圆中固有的营养素破坏较少，在食用时再搭配蔬菜、水果，也是不错的选择。

汤圆的生炸法、熟炸法等都用了油煎炸，会使汤圆中的热量增加。对于健康人群而言，调剂一下口味是可以的。但对既往患有胆囊炎、胰腺炎的患者则不适宜，容易诱发疾病。

雷敏提醒，汤圆有“缓滞”作用，健康人适量食用能为身体带来益处，但吃多了会减缓胃肠蠕动，导致打嗝、腹胀、食欲不振、消化不良等不适。因此，在吃汤圆的同时，搭配一些辛味的食物，如葱、姜、蒜等，来平衡汤圆带来的滞缓效果，也是不错的选择。

不要忽视这些食用细节

雷敏表示，汤圆的糯米粉、糖分和油脂含量较高。若贪图口福，可使血糖急剧升高，不仅会加重病情，还可能会诱发酮症酸中毒。因此，糖尿病患者尤其需注意。

汤圆中的油脂和热量较高，过量食用容易增高血脂和体重。高血脂患者应在控制三餐的食量和油量基础上，少量食用。此外，雷敏介绍说，汤圆可促使胃酸分泌增多，加重对溃疡面的刺激，严重者可诱发胃出血等，因而消化道溃疡病患者慎食。

雷敏提醒，小儿消化功能较弱，吞咽反射尚未发育完善，因此吃汤圆时要将一个汤圆分成多份，吃完一口再吃第二口，以防意外。年老体弱者消化功能减退，特别是老人吞咽反射比较迟钝，可能会因吞咽障碍引起误吸，导致呼吸困难，应细嚼慢咽，少量食用。