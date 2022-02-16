冰雪运动如何防受伤？这些事情你要知道

北京冬奥会赛事正在如火如荼进行当中。这场“冰雪盛宴”，充分展现了冰雪运动的魅力，点燃了大众参与冰雪运动的热情。如今，冰雪运动已经成为新潮流、新风尚，融入中国民众寻常生活。吉林大学白求恩第一医院运动医学科住院医师杨康提醒广大冰雪运动爱好者，冰雪运动极易摔倒和发生碰撞，受伤风险很高。在享受运动带来的快乐时，大家要学会自我保护，积极预防冰雪运动中的损伤。

“在冰雪运动中，膝关节损伤可谓运动损伤的‘重灾区’”。杨康医生介绍，滑雪时高度、速度与方向的反复急剧变化，要求膝关节在一定屈曲范围内反复屈伸、扭转，因此，极易造成膝关节半月板和韧带的损伤。

“冰雪运动者摔倒时往往会下意识地伸出双手，此时上肢受伤的概率最高。损伤集中于腕关节及肩关节，舟骨骨折和前臂骨折尤其常见，还可能发生软组织挫伤、肩袖损伤、锁骨骨折等。”杨康医生说。

杨康医生表示，冰雪运动需要身体长时间保持弯腰姿势，使腰背肌长期处于牵拉状态或某种不平衡的体位，极易导致腰部局部软组织疲劳，出现痉挛缺血、水肿、粘连等，从而引起腰部酸痛。一些运动者核心力量不足，在做一些极限动作时还容易造成腰部肌肉急性损伤。另外，踝关节损伤也是冰雪运动中常见的损伤之一。踝关节损伤如未及时处理或处理不当，会导致韧带松弛、踝关节不稳定，严重影响日常生活工作。

避免冰雪运动损伤，杨康医生提示，运动前要做好充分热身活动，选择合适的运动器材，正确佩戴头盔、护目镜等防护用具。运动前应先熟悉场地地形，做好场地安全准备等。

“如果在运动时受伤，应及时呼救，可简单急救，然后尽快就医。”杨康医生提醒，如出现轻微挫伤需局部制动、抬高患肢；如挫伤已致活动受限应立即给予冰敷，以控制肿胀和软组织的出血；如出现关节脱臼，转运前应把受伤的关节固定好；如出现骨折不要随意搬动伤者，应做好固定后再搬运。