“冷”冰雪成“热”运动 这些冰雪运动知识你要知道

在2015年北京申办2022年冬奥会时，中国就做出郑重承诺——“带动三亿人参与冰雪运动”。如今这一目标已从愿景走向现实。随着北京冬奥会的开幕, 冰雪运动持续升温，人们在关注冬奥赛况之际，也纷纷走上冰雪场地，体验冰雪运动乐趣。

“在寒冷、空气清新的户外进行冰雪运动，零距离接触大自然，不仅使人心情舒畅，体验到别样的快乐，还能给身体带来很多好处。”北京大学第三医院延庆医院骨科主任医师赵凤龙介绍，冰雪运动是全身性运动，除了能锻炼心肺功能和肌肉力量，还有很多益处，如发展协调能力，增加平衡能力，改善呼吸功能，抵御寒冷，磨练意志，培养耐心和恒心，缓解压力等。冰雪上的竞技比赛还有助于培养孩子对运动的兴趣。

赵凤龙医生提醒冰雪运动爱好者，进行冰雪运动时，突破自己、学习进阶技术固然重要，但比提高技术更重要的是保护自身安全。“大家在参与冰雪运动时，一定要对自己的运动能力有清醒的认识，要循序渐进，根据自身的运动能力，选择适合的项目和难度。日常练习时，一定要戴好护具，在专业教练指导下进行练习，并做好充分热身活动。同时要注意保暖，尤其是北方天气寒冷，高山上风大气温低，要避免造成冻伤。在雪场上可以戴上雪镜以减少光线过强对眼睛的伤害。”

赵凤龙医生还提示，患有心脑血管疾病、肺部疾病等慢性疾病的人群更应注意户外温差，避免诱发基础疾病；患有骨性关节炎的人群应注意关节部位的保暖。