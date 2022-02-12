雪道的尽头是骨科？这名爱好滑雪的骨科专家觉得太消极

在“雪道的尽头是骨科”的微博热搜话题中，诸多网友回忆了自己滑雪时的悲惨经历。

冬奥会的举办带火了一波冰雪运动热潮，其中因滑雪、滑冰等带来的骨伤病例的增多，引起了诸多临床骨科医生的关注，也使“雪道的尽头是骨科”一度上了热搜。

2月10日晚，上海市第六人民医院骨科主任医师张伟告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者：“其实2015年北京申办冬奥会开始，中国国内参与冰雪运动的人就逐渐增多了，除了北方人热爱滑雪，也有不少来自上海、浙江等地的南方人，到了冬天专程前往东北等地滑雪。但近些年来，因滑雪、滑冰等导致膝关节损伤、手腕骨折等疾病的患者数量明显增加了。”

张伟认为，任何运动都有一定的风险，滑雪其实非常有意思，也充满挑战，“雪道的尽头应该是健康和快乐，这也是任何一项运动的核心精神。”

在“雪道的尽头是骨科”的微博热搜话题中，诸多网友回忆了自己滑雪时的悲惨经历。

临床：滑雪运动导致膝关节、韧带损伤居多

“滑冰场玩了不到5分钟，把手腕摔骨折的是我”；“2022的第一场滑雪被撞骨折，喜提一根钢板”；“我朋友中滑雪的，基本上都去过骨科”……在“雪道的尽头是骨科”的微博热搜话题中，诸多网友回忆了自己滑雪时的悲惨经历。

而在《北京大学学报(医学版)》2021年刊发的一篇论文文献中，学者对中国崇礼某大型雪场大众滑雪者损伤情况进行了分析。该论文收集整理2017年11月至2018年3月雪季和2018年11月至2019年3月雪季在崇礼某大型雪场医疗站就诊的受伤滑雪者资料。

研究结果显示：两个雪季共发生753例损伤，每1000例滑雪者平均日损伤分别为4.53例和4.46例。两个雪季的受伤者中，男性占比平均高于女性，21-30岁的受伤滑雪者占比最大，达到36.8%。受伤原因以摔伤(76.6%)为主，受伤概率最高的部位是头颈部(17.9%)，其次是膝关节(17.4%)和手腕手指(13.3%)。损伤类型以挫伤及外伤(29.5%)、关节和韧带损伤(22.2%)最为常见。

在临床上，张伟发现不少滑雪受伤的病人是初学者，想体验一下滑雪，但是没有经过特别专业的训练，也没有人保护，自己感觉熟练了，就大着胆子放开了滑，超出了自己的能力范围，往往意外就在这一时候发生。

张伟进一步表示，滑雪带来的骨伤普遍集中在关节伤尤其是膝关节，同时还有韧带损伤，病情相对严重一些的还有小腿骨折、肋骨骨折、尾骨骨折、手腕骨折等，“一些初学者在滑雪过程中，因失去平衡后一屁股摔倒在地上，就可能会导致尾骨骨折，摔倒时如果手腕撑住地面，也可能会引起手腕骨折。”

上海交大医学院附属新华医院骨科主治医生王晖还遇到过一例肱骨骨折的病例。这是一名外地年轻男性，春节期间专程前往东北滑雪，滑的是单板，还戴了护具，但由于滑行速度过快，身体失去平衡后他摔倒在地，手肘撑地，没有护具保护的上肢肱骨发生骨折和错位，目前他实施了手术仍然在康复过程中。

上述两名医生都坦言，目前接诊的滑雪骨伤患者多集中在20-40岁中青年人群，中小学生并不多见。“年龄偏小的学生群体由于重心低、柔韧性好，很少有不经训练直接上赛道滑雪，监护人如果看护到位，意外就会减少，而年轻人如果没有专业教练的陪同，或缺乏护具等情况下，更容易发生危险。”王晖说。

即使是专业的滑雪人士，也会遭遇骨伤风险，张伟就遇到过，“之前有一位专业的滑雪教练来我们医院就诊，因在滑行中，前面的人出现了‘扫雪’情况，导致坡道上的冰面露出，这名教练最终打滑，被诊断为小腿部位的胫骨平台骨折，关节面塌陷超过了两毫米，需要手术治疗，还要一段时间的康复。”

在《北京大学学报(医学版)》2021年刊发的一篇论文文献中，学者对中国崇礼某大型雪场大众滑雪者损伤情况进行了分析。

医生：专业的训练与热身，可让滑雪运动更安全

张伟坦言，自己也是一名多年经验的滑雪运动爱好者，但也曾经因胆子大、上了高级别赛道，超出了自己能力范围，最终背着滑板步行1个多小时回到山下。

“当下，社会大众开始追捧冰雪运动，这时候健康科普宣教显得越来越重要。”张伟强调。

张伟总结，从多年来他临床接诊的病例来看，对于没有一点滑雪经验和基础的人群来说，他们就地摔倒引起尾骨骨折、手腕骨折等较多；对于具备一些滑雪经验的人群来说，他们一旦选择上赛道滑雪，往往会因滑行速度过快、互相碰撞等因素，引起关节和韧带损伤者居多；对于高水平滑雪运动者来说，这类人群尝试的雪道难度更大，面临的风险或许会更高，严重者甚至会导致颈椎骨折，但这是极少数人群。

基于冰雪运动的种种风险，“雪道的尽头是骨科”一度冲上了热搜，但张伟则反驳：这样的观点太消极，容易误导大众。

“任何运动都有一定的风险，滑雪由于之前国内接触的人群相对少，对这项运动需要掌握的知识也不多，如果有专业而严格的训练，每个人能在了解自己能力基础上去开展这项运动，滑雪其实非常有意思，也是充满挑战的。”张伟认为，雪道的尽头应该是健康和快乐，这也是任何一项运动的核心精神。

如何避免滑雪带来的身体伤害？两名医生都提醒，在滑雪前，一定要接受专业的指导和训练，初学者滑雪时最好有陪练人员在场，佩戴好适合自己的专业护具如护腕、护肘、护膝以及髋部或臀部护具、头盔等，从最基础的动作做起，循序渐进开展这项运动，滑雪前一定要记住热身，做拉伸运动。

张伟还提醒，对于有滑雪经验者，切记不要轻易挑战超过自己能力范围的雪道，提前了解并熟悉雪场地图，如果不小心进入了超出自己能力范围的雪道，不要惊慌，可自己缓慢地走下雪道或者向专业人士呼救。

张伟特别提醒，滑雪时必须要注意遵守礼仪和规则，很少有人会一条直线滑到底，绝大多数人会走曲线，后面的人要学会避让，减少与前面的人碰撞的可能，一旦碰撞就可能会造成彼此身体都发生伤害。