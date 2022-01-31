我国累计报告接种新冠病毒疫苗超30亿剂次

人民网北京1月31日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，截至2022年1月30日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗300019.8万剂次。

预防新冠肺炎最好的办法就是接种疫苗。2021年以来，我国大规模推进新冠病毒疫苗接种，有效遏制了局部地区疫情扩散。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在今年1月29日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至1月28日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗的总人数达到126607万，完成全程接种人数122738.7万。其中60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数达到21922.7万，完成全程接种人数21022.9万。

贺青华表示，为了持续做好新冠病毒疫苗接种工作，进一步提高老年人群的预防接种服务质量，要将精细化管理落实到网格，以网格为单位做好符合条件的60岁以上人群接种组织实施工作；创造良好的接种环境，尤其是针对当前的严寒天气，确保接种场所温度适宜；要完善接种信息，及时将接种信息录入系统，为有需要的老年人提供纸质接种证明；做好宣传动员，让老年朋友充分认识到疫苗是预防疾病传播的有效手段，疫苗对预防感染、预防再传播、预防重症和死亡有良好的效果。

“春节期间各地将继续提供疫苗接种服务，希望大家，特别是老年朋友，继续积极主动接种疫苗。”贺青华说。