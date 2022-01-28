“带娃上班”需要更多探索空间

已经做了三年全职妈妈的张丽，丈夫刘军在海康威视工作。她的小女儿一岁半，大儿子4岁，在海康威视幼儿园上中班。刘军的办公室就在幼儿园楼上。这是浙江杭州首家产业园区嵌入式幼儿园，2020年10月在滨江区海康威视产业园区内正式开园。一年之前，正是这家幼儿园即将开园的消息，消除了张丽生育二孩的顾虑。（1月27日《钱江晚报》）

对于很多有带娃任务的家庭而言，带娃都意味着压力、矛盾和纠结。通常情况下，幼儿园等场所与孩子父母的就业场所往往在位置分布、作息时间等方面缺乏一致性、同频性。

如果跟着孩子的节奏转，则可能影响工作，如果跟着工作的节奏转，又可能让孩子受委屈。这种两难选择会让带娃家庭付出更多的时间、经济成本，消耗更多的精力，也可能拉低相关家庭成员的工作表现，甚至影响相关家庭成员的就业，会进一步加大带娃家庭的压力。

带娃上班模式的出现，给带娃家庭提供了一种破解两难选择、由两难转变为两便的可行方案，让带娃家庭看到了“鱼和熊掌可以兼得”的希望。

在父母的就业单位或就业单位附近设置幼儿园，可以让父母在上下班的同时顺便接送孩子，方便父母及时处理孩子遇到的问题，而即便幼儿园的上下学时间和父母工作单位的上下班时间有些错位，父母也可以进行适度调整。

带娃上班模式不仅可以减轻父母的压力和负担，有助于父母安心、高效工作，也能让孩子得到更好的呵护，让亲子关系更具温情，让家庭更加团圆，能增进家庭的民生福祉。同时，带娃上班模式还能在一定程度上消除对女性的就业歧视，促进女性就业，可以为女性营造更友好的就业环境、生育环境。

不少人都因带娃难题对生育望而却步，不愿生，不敢生。带娃上班模式可以适度纾解家庭的带娃压力和焦虑，有利于消减人们的生育畏难情绪，增强人们的生育积极性。从这个角度看，带娃上班模式顺应了国家生育政策的调整方向，具有鼓励支持生育的积极意义。

带娃既是家事，也是国事，既是家庭责任，也是社会责任。带娃上班需要更多更大的探索空间。用人单位应把带娃上班纳入福利范畴，尽力为劳动者带娃上班创造条件，优化环境，一些员工较多的大型企业可以单独在劳动岗位密集区设置幼儿园、托育机构等，中小规模的用人单位或一些产业聚集区也可以联合设置幼儿园、托育机构等。

相关用人单位应努力实现幼儿园上下学时间与劳动者上下班时间的衔接，给劳动者提供便利。即便不设置幼儿园的用人单位，也可以辟出临时看管区供劳动者使用。

地方政府、相关部门应瞄准劳动者带娃上班的需求，合理规划幼儿园、托育机构的设置，对用人单位和相关产业聚集区进行引导，并在场地、资金、审批等方面给予支持，加强对产业园区嵌入式幼儿园、托育机构的规范管理，为带娃上班模式营造良好的发展环境。

一边带娃，一边上班，这种模式可以在一定程度上打通带娃的难点、堵点、痛点，对多方有利，应在更多地方、更大范围复制推广，让更多人受益。（李英锋）