“十四五”全国眼健康规划出台—— 擦亮眼睛 看清未来

眼睛是心灵的窗户，眼健康是国民健康的重要组成部分，涉及全年龄段人群全生命期，是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。国家卫健委日前印发《“十四五”全国眼健康规划（2021—2025年）》（简称《规划》），为“十四五”期间眼健康事业发展勾画出“路线图”。

一老一小

重点关注两类人群

首都医科大学附属北京同仁医院王宁利教授介绍，研究表明，未矫正屈光不正和白内障是我国前两位致盲眼病，全年龄段人群中最容易受到这两种眼病影响的是儿童青少年和老年人群体。

“0—6岁是儿童眼球结构和视觉功能发育的关键时期，6岁前的视觉发育状况影响儿童一生的视觉质量。”王宁利表示，近视防控要做到关口前移，早监测、早发现、早预警、早干预至关重要。

为此，《规划》强调要加强0—6岁学龄前儿童的眼保健和视力检查服务，提倡预防为主和强身健体防近视，鼓励眼科专家进校园进行科普宣传、开展中小学生健康月活动等。对于已经近视的儿童青少年，《规划》强调开展科学验光。提升近视的早期诊断和防控能力，加强近视的科学矫治，从而延缓近视进展，同时避免因使用不当的产品导致的二次伤害；已经发生高度近视者要尽早实施干预措施来减少致残致盲。

在白内障防治方面，到2020年，我国百万人口白内障手术率已超过3000，在30年间上涨了近38倍。此次《规划》提出了新的目标：到2025年，力争实现全国百万人口白内障手术率达到3500以上，有效白内障手术覆盖率不断提高。为此，《规划》提出要深化三级医院对口帮扶县医院，持续开展“光明工程”“光明行”等活动，推动白内障复明手术技术下沉，提升县医院白内障复明手术能力。指导医疗机构规范开展白内障复明手术，强化手术质量管理，建立健全术后随访制度。“这些措施将有力促进我国县医院开展白内障复明手术能力大幅提升。”王宁利说。

防治结合

提供全生命期服务

随着时代发展和社会进步，越来越多人意识到眼健康发展已经从以治病为中心向以健康为中心转变。复旦大学附属眼耳鼻喉科医院周行涛教授介绍，《规划》多次提及防治结合和全生命期服务的重要性，确立了“预防为主、防治结合”的基本原则，鼓励医疗机构与疾病预防控制机构、妇幼保健机构、康复机构的多维度结合，构建筛查—诊断—治疗—随访连续型诊疗全生命期服务体系。

以近视防治为例，当前儿童青少年近视防控纳入政府绩效考核，《规划》中不仅多处强调相关内容，而且还特别对相关指标提出了明确而具体的目标。“事实上，近视防治是一项预防优先、贯穿全生命期的任务，在3岁之前就应尽早建立屈光发育档案，结合家族史等情况进行精准干预。”周行涛指出，屈光发育档案建立后，在不同的年龄阶段要持续追踪观察分类干预，确保全过程的科普精准化、筛查标准化、诊疗标准化。目前有些地区已经先行先试建设基于互联网的云端屈光档案，积极构建“学校—社区—医疗机构—家庭”的良性“防—控—治”体系，有效确保了全生命期的近视防控防治管理，值得进一步完善和推广。

资源下延

完善五级眼科医疗体系

对于优化眼科医疗资源布局，《规划》提出逐步建立完善“国家—区域—省—市—县”五级眼科医疗服务体系，推动眼科相关优质医疗资源扩容与下延。

“眼科医疗服务能力的整体提升还需要强化‘国家队’在整个体系中的引领作用，所以在‘补短板’的同时必须重视‘强优势’。”周行涛指出，《规划》特别强调了建设眼科医学高地的重要意义，要以国家医学中心和国家区域医疗中心建设为抓手，充分发挥中心技术引领和辐射带动作用。在五级眼科医疗服务体系运行过程中，每个环节既能各司其职，又能协作运转，将有利于逐步缩小区域间、城乡间眼科医疗服务能力差异，减少患者跨区域流动，也有利于分级诊疗的推进和落实。

为进一步推进医疗资源的公平性和可及性，《规划》鼓励实力强的眼科专科医院和综合医院眼科牵头成立专科联盟，整合资源带动整体服务能力提升，在建设好城市和县域两个眼健康工作网络基础上，通过远程医疗协作网让眼科优质医疗资源更高效地向基层延伸。

周行涛指出，可以充分利用远程诊疗和互联网医院高效、便捷、个性化等优势，打通线上线下服务，形成基于互联网的专科联盟医疗服务网络，有力推动眼健康医疗服务规模化、常态化、可及化，在下沉医疗资源，特别是疫情防控常态化期间方便群众就近就医方面发挥重要作用。