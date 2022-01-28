构建新发展格局，把战略基点放在扩大内需上，农村有巨大空间，可以大有作为。加快补齐短板，让乡亲们“能消费”“敢消费”“愿消费”，进一步释放农村消费潜力，广大农民的日子定会芝麻开花节节高

春节的脚步越来越近，村村寨寨的年味儿也越来越浓。虽然屋外数九寒天，可家家户户洒扫得清清爽爽，忙活得热气腾腾。

大门口，贴春联、贴福字；院子里，挂灯笼、打年糕；厨房里，蒸花馍、包饺子……传统的年俗处处透着喜庆。

置办年货，是各家各户筹备过年的“重头戏”，如今这个传统年俗有了不少新变化。“邻居从超市买回两箱香蕉，直夸好吃，我得赶紧去看看”“我订的鱼除夕那天可得准时送来啊，年夜饭等着用呢”“刚开回一辆新能源车，村里新能源车越来越多，正忙着建充电桩哩”……春节“年货”变化折射出乡村生活的变迁。

乡亲们的消费观念在变。有农民感慨：“自家的农产品卖出去了，挣了钱谁都想多买点好东西。”“以前吃穿用度，大家能用就行，缺啥才想着买啥，现在是啥好买啥。”话语虽朴实，道理却深刻。这些年，农村消费升级趋势明显，正从传统生产型消费向发展型消费转变，品质化、个性化消费成为越来越多农民的新追求。2021年乡村消费品零售额59265亿元，同比增长12.1%。农村居民人均教育文化娱乐、交通通信消费支出均有不同程度增长。

消费观念变化背后是乡村公共服务和基础设施的不断提升。这些年，在各项强农惠农富农政策支持下，农民收入持续稳定增长，上学、看病、养老、住房等越来越有保障。农村水电路网等基础设施继续往村覆盖、向户延伸；从“快递进村”到100%行政村通宽带，农村物流、通信网络等新型基础设施不断建立完善；县里建起大型购物中心，镇上有综合超市，村里有便民商店，便民服务圈延伸到农户家门口……制约消费的短板加快补齐，让乡亲们“能消费”“敢消费”“愿消费”。

构建新发展格局，把战略基点放在扩大内需上，农村有巨大空间，可以大有作为。其中，让乡亲们的“购物车”不断升级至关重要。数据显示，目前我国乡镇和村两级消费市场占消费市场总体规模的38%。从现实来看，目前在乡村仍然存在制约消费潜力释放的因素。未来拉动农村消费，从“硬环境”看，要加快商业网络“补链”“补网”，加强电商等平台赋能作用，让农产品上行、消费品下行更顺畅；从“软环境”看，要强化源头治理、提升农村产品质量、增强市场监管力度，优化农村消费供给。与此同时，在农村居住环境整治和美丽乡村建设中，应充分考虑农村消费的新变化，比如农村交通设施改造升级就要适应越来越多的汽车进村入户的情况。瞄准农村消费领域的痛点、堵点，多管齐下，多措并举，进一步促进农民增收和农村消费潜力释放。

浓浓年味儿里，藏着的是乡亲们对美好生活的向往。不断增长的需求、不断丰富的年货，乡亲们的日子定会像芝麻开花一样节节高。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 18 版）