想延年益寿？这两种血液蛋白很重要

科技日报北京1月27日电 （实习记者张佳欣）健康长寿是我们的永恒追求。根据发表在《自然·衰老》杂志上的一项最新研究，英国爱丁堡大学的科学家发现了两种可以影响人们的寿命和健康的血液蛋白——载脂蛋白a（LPA）和血管细胞黏附分子1（VCAM1）。根据最大的衰老基因研究，开发针对这两种蛋白质的药物可能是减缓衰老过程的一种新方式。

许多复杂的因素决定了我们衰老和死亡的速度，这些因素包括遗传、生活方式、环境等。这项研究揭示了蛋白质在这一过程中扮演的角色。

有些人的某些蛋白质水平天生就较高或较低，这是因为遗传的缘故，而这些蛋白质水平反过来会影响一个人的健康。

此次，研究人员结合了6项关于人类衰老的大型基因研究的结果，其中每项研究都包含了数十万人的遗传信息。

在被研究的857种蛋白质中，研究人员确定了两种对各种抗老化措施有显著负面影响的蛋白质。与那些没有受遗传影响的人相比，遗传了导致这些蛋白质水平升高的DNA的人更虚弱，自我评估的健康状况更差，寿命可能相对较短。

第一种蛋白质LPA在肝脏中产生的，在凝血中发挥作用。高水平的LPA会增加动脉粥样硬化的风险，并可能引发心脏病和中风；第二种蛋白质VCAM1主要存在于内皮细胞表面，控制血管的扩张和收缩，并在凝血和免疫反应中发挥作用。

研究人员说，通过降低LPA和VCAM1水平来治疗疾病的药物，可能会有改善体质和延长生命的额外好处。

目前一项临床试验正在测试一种降低LPA的药物，以此作为降低心脏病风险的一种方式。现在还没有关于VCAM1的临床试验，但对小鼠的研究表明，降低这种蛋白质水平的抗体可改善老年小鼠的认知能力。

爱丁堡大学人类遗传学研究中心首席研究员保罗·蒂默斯博士说：“识别这两种关键蛋白质有助于延年益寿。降低我们血液中这些蛋白质水平的药物可以让普通人和那些天生LPA和VCAM1水平较低的人一样健康长寿。”