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世卫报告：全球结核病死亡人数十多年来首次上升

2021年10月16日08:57 来源：新华网

　　世界卫生组织14日发布的《2021年全球结核病报告》显示，新冠疫情影响了全球多年来在结核病防治方面取得的进展，结核病死亡人数十多年来首次上升。

　　报告指出，在许多国家，人力、财力和其他资源从结核病被重新分配到了新冠疫情的应对上，限制了结核病基本卫生服务的提供。另外，由于防控新冠疫情的封禁措施，人们寻求结核病治疗也变得更加困难。与2019年相比，2020年全球接受结核病诊断、防治的人数要少得多，死于结核病的人数更多，结核病卫生服务的总体支出也在下降。

　　报告显示，2020年，全球约有150万人死于结核病。目前，全球约有410万名结核病患者尚未被诊断或报告，这一数字高于2019年的290万。世卫组织的模型预测表明，2021年和2022年结核病患者和死亡人数可能会更高。

　　报告还显示，2020年约有280万人获得了结核病防治服务，比2019年减少了21%。耐药性结核病治疗人数从2019年的17.7万人下降到了2020年的15万人，仅相当于需要治疗人数的三分之一。

　　报告指出，全球用于结核病诊断、治疗和预防服务的支出从58亿美元下降到53亿美元，这还不到2022年之前每年为结核病应对提供130亿美元全球目标的一半。

　　报告呼吁各国采取紧急措施，恢复基本的结核病卫生服务。报告还呼吁将结核病研究和创新的投资翻一番，卫生部门与其他部门采取协调一致的行动，以解决结核病为社会带来的不良后果。(记者李雯)

(责编：刘佳、杨迪)


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