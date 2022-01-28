国家卫健委：春节期间，聚集性疫情地区要保障孕产妇等特殊医疗服务需求群体的转诊服务

国家卫健委官网截图

人民网北京1月28日电 （记者张文婷）当前，疫情防控形势依然严峻复杂，春节期间人员流动量大，疫情防控压力加大。对此，近日，国家卫生健康委办公厅印发了《关于做好春节期间城乡社区疫情防控有关工作的通知》（以下简称《通知》），要求发生聚集性疫情的地区，对于孕产妇、儿童、肿瘤患者、透析患者等有特殊医疗服务需求的群体，要摸清底数，需要就医时协助做好转诊服务。

《通知》提到，各地要指导基层医疗卫生机构进一步提高思想认识，保持高度警惕，积极主动开展工作，在地方党委政府、卫生健康行政部门的统一领导下，毫不松懈做好春节期间城乡社区疫情防控工作。

《通知》对做好城乡社区疫情防控提出具体要求。要求要发挥基层医疗卫生机构“哨点”作用，对于农村地区，要公布能够提供核酸采样服务的乡镇卫生院信息（包括机构名称、地址、工作时间和电话等），方便群众就近就便接受核酸采样服务。

同时，加强基层医疗卫生机构发热诊室（门诊、哨点）规范管理，加强对村卫生室和社区卫生服务站的管理，规范院感管理，规范基层医务人员个人防护。充分发挥基层机构在社区防控中的专业支撑作用，配合做好社区疫情防控应急准备工作；在疫情应急处置中，要统筹保障好居民的基本医疗卫生服务需求，对于有特殊医疗需求的患者，要协助做好转诊服务。

此外，要继续做好新冠病毒疫苗接种工作，并持续开展疫情防控健康宣教。在做好疫情防控和新冠病毒疫苗接种工作的同时，还要统筹保障好居民日常的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

《通知》明确，各地要保障参与疫情防控的基层医务人员的相关补助待遇，落实相关关心关爱政策。同时要求各地要加强监督检查，对发现的漏洞要督促限时整改，切实发挥基层医疗卫生机构疫情防控的监测预警作用，筑牢城乡社区疫情防控第一道防线。