就地“寻年味”成热门

虎年新春将至，缤纷多彩的文化旅游活动带给人们新颖的年味。北京冬奥会点燃了冰雪旅游的热情，微度假成为过年休闲的主流，酒店成为春节团聚的新场景。当地向导、周边露营、特色旅拍等休闲新玩法将扮靓春节生活。

冬奥风添彩浓浓年味

随着北京冬奥会临近，冰雪休闲、冰雪旅游为虎年新春送来浓浓的冬奥风。同程旅行数据显示，北京什刹海户外冰场开放后，什刹海旅游热度迅速登上全国热门景区第二名。近期，无论是冰雪观光类景区，还是冰雪运动体验类景区的门票销售都出现大幅增长。

北京市文旅局近日推出虎年春节潮玩北京旅游线路，结合北京冬天的特点和冬奥会元素，包括什刹海冰场、冬奥公园、石景山市民冰雪体育中心等地，有适合结伴玩耍的公园溜冰场，有适合漫步的街区小巷，有适合坐下来品读欣赏的图书馆大戏院，有适合年轻人的时尚消费聚集区……市民和游客不出北京就可享受快乐满满的春节假期。

在北京冬奥会的带动下，全国各地的冰雪热情不断高涨，冰雪旅游持续释放消费增长潜能。途牛旅游网相关负责人介绍，春节期间冰雪游搜索量及相关产品预订量持续攀升、热度空前。凭借得天独厚的冰雪资源和成熟的配套设施，东北、华北地区是游客首选的“滑雪天堂”。同时，随着南方地区户外高山滑雪场、室内滑雪场、冰雪世界等景区的建成开放，南方本地冰雪游快速升温，南方游客在家门口就可实现“滑雪自由”。马蜂窝旅游的数据显示，西岭雪山滑雪场近一周的搜索热度环比增长300%，不少游客计划春节假期奔赴成都，一睹“窗含西岭千秋雪”的风采。

酒店成为团圆新场景

在北京工作的刘女士，今年春节不回老家河北，一家三口留在北京过年，她说：“我预订了一家古北水镇附近的温泉酒店，与家人体验不一样的春节假期。”

宅酒店是近一两年来微度假的潮流趋势。酒店是度假综合体，全方位满足了游客高品质、个性化的度假需求。今年春节，无论出游还是就地过年，酒店已成为人们团聚的新场景。在当地寻找一个设施齐全的酒店或民宿，一家人其乐融融欢度佳节，成为很多人的选择。

同程研究院发布的数据显示，上海、北京、重庆、广州等城市的酒店在春节假期将迎来本地及周边城市游客的消费高峰。通过携程预订本地酒店的人次较前几周增长迅速，最受欢迎的酒店类型以亲子型、温泉酒店和城市度假型酒店为主。

来自去哪儿大数据研究院的调查，在北京、上海、广州、深圳和成都的春节酒店预订中，本地消费者占比均超过六成。其中，北京本地预订比例达到近八成。不同地域的消费者对酒店也有不同的偏好。上海消费者喜欢在周边山清水秀的地方居住，崇明岛、朱家角、太湖风景区都吸引了不少关注。北京消费者青睐京郊高端酒店和民宿，怀柔、延庆、房山、顺义是热门区域。乡村独立小院、独栋别墅更是一房难求。广东消费者更喜欢度假区酒店。成渝消费者喜欢选择临近时尚街区或近郊古镇的酒店民宿。

体验新颖多样的年味

本地游、周边游以及短途自驾游构成今年春节的主流出游形式。马蜂窝旅游的大数据显示，各地“年味儿体验”相关搜索热度近一周提升40%，并呈不断上涨趋势。本地寻年味成为春节新热门。

“就地过年”“就近看风景”并没有让人们降低对休闲度假品质的要求。途牛旅游网调查显示：本地游和周边游的主题变得更加丰富多元。除传统的古镇游、乡村游、海岛游以外，冰雪游、主题公园游、夜游纷纷跻身2022年春节的热门选择。

预约当地向导、周边精致露营、特色旅拍等是春节休闲的新玩法。携程当地向导平台近日不断接到关于“精致本地游”的咨询，消费者对于本地过年的小众玩法、向导的私藏美食、所在城市的深度文化体验颇感兴趣。向导的本土优势与游客探索当地的旅游需求形成完美契合，尤其受年轻人的喜爱。

携一家老小团团圆圆在大自然中感受别样年味，今年春节露营旅游走俏市场。露营群体以家庭为主，上海、清远、惠州、广州、湖州的露营游最火爆。春节期间各大露营地将为游客提供包饺子、灯笼手作、篝火夜话等丰富的年味体验活动。

旅拍成为虎年春节一项靓丽玩法。通过携程报名旅拍的人数同比增长400%，女性用户占比超七成。北京故宫清宫服、西安古风汉服、拉萨藏族服饰、西双版纳傣族服饰、黔东南州苗族服饰等是春节期间人们预订最多的服饰造型。