为了人民健康 今年这么干！2022年全国卫生健康工作会议圈定八个重点

人民网北京1月28日电 （记者张文婷）毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控工作、巩固深化医改成果、推动公立医院高质量发展、推进疾控体系改革、全面加强“一老一小”服务供给......2022年的全国卫生健康工作会议描绘了今年人民健康的新蓝图。

1月27日，2022年全国卫生健康工作会议在北京召开。会议强调，要牢记维护人民健康的初心使命，一年接着一年干，并列出2022年八个重要工作。

一是毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，坚持“动态清零”总方针，迅速遏制疫情传播扩散，全力做好春节期间疫情防控，不断提升科学精准防控水平。推进新冠病毒疫苗接种工作。加强对新冠病毒变异的研究和防范。

二是巩固深化医改成果，推动公立医院高质量发展，推广三明医改经验，加强公立医院内部管理，抓好国家医学中心、国家区域医疗中心和临床重点专科建设和规划布局。

三是以基层为重点，巩固健康扶贫成效与乡村振兴相衔接，促进乡村医疗卫生体系健康发展，提升县域综合服务能力。

四是深入推进健康中国行动，完善重大疾病防控策略，加强重大传染病和慢性病防治。

五是推进疾控体系改革，加强基层疾控机构能力建设，筑牢公共卫生安全防护网。

六是积极应对人口老龄化，扎实开展老年健康服务工作,完善积极生育支持措施，全面加强“一老一小”服务供给，提高优生优育服务水平。

七是全面实施中医药振兴发展重大工程，完善中医药服务体系，深化中西医临床协同攻关。

八是强化事业改革发展的保障支撑，加强法治建设，推进人才队伍建设，强化科普宣教，积极参与全球卫生治理。

新冠肺炎疫情发生以来，广大卫生健康工作者全身心、全天候投入高强度的疫情防控工作，连续奋战一线，付出了艰辛劳动。会议提到，要采取更多务实、贴心、暖心举措做好工作保障，给一线工作人员更多的关心关爱，加强人员调度，安排好轮休，千方百计解决他们的实际困难，最大程度争取社会各方理解和支持，做好他们的坚强后盾。