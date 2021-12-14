麦绿素为高尿酸治疗提供新途径

本报北京电 （查甜甜）随着生活水平的提高，高嘌呤、高蛋白饮食增加，人们血尿酸水平呈现增高趋势，与此同时，高尿酸血症患病率也逐年增高，高尿酸血症成为不得不引起重视的“第四高”。浙江大学医学院附属第二医院营养科张片红教授团队在《现代医药卫生》期刊上发表的最新研究成果显示，麦绿素具有一定的降低高尿酸血症患者尿酸的作用。

研究团队指出，高尿酸血症是由于体内嘌呤代谢紊乱导致血尿酸异常增多的一种慢性疾病，与糖尿病、高血压、冠心病、血脂代谢异常、肥胖症、动脉硬化等代谢综合征的发生密切相关。高尿酸血症患病人群以中年人多见，近年来有明显年轻化趋势。

麦绿素是以大麦嫩苗为原料，是纯天然健康食品，富含蛋白质、维生素、矿物质、活性酶、叶绿素、氨基酸等有效活性成分，可称为天然食品之王。

研究表明，麦绿素可能通过降低血尿酸水平，抑制机体炎性反应，从而抑制痛风以及与尿酸或炎症性反应相关的各种慢性病的发生和发展，为高尿酸人群营养治疗探索了新途径，为代谢综合征的防治提供了科学依据。