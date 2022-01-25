国家药监局：蒲地蓝消炎片、红花逍遥片转为非处方药

人民网北京1月25日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布公告，经组织论证和审定，蒲地蓝消炎片、红花逍遥片由处方药转换为非处方药。

国家药监局表示，请相关药品上市许可持有人在2022年4月19日前，依据《药品注册管理办法》等有关规定就修订说明书事宜向省级药品监督管理部门备案，并将说明书修订的内容及时通知相关医疗机构、药品经营企业等单位。

另外，非处方药说明书范本规定内容之外的说明书其他内容按原批准证明文件执行。药品标签涉及相关内容的，应当一并修订。自补充申请备案之日起生产的药品，不得继续使用原药品说明书。

资料显示，蒲地蓝消炎片功能主治为清热解毒，抗炎消肿。用于疖肿、咽炎、扁桃体炎。用药禁忌包括：对本品及所含成份过敏者禁用。

红花逍遥片功能主治为舒肝，理气，活血。用于肝气不舒所致的胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退，月经不调，乳房胀痛或伴见颜面黄褐斑。用药禁忌包括：孕妇忌服。对本品及所含成份过敏者禁用。