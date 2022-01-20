未来如何把人口红利转为更长久的质量红利？专家解答

人民网北京1月20日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委就贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的进展和经验做法情况举行发布会。

会上，针对记者提出的“出生人口走低是否说明我国人口红利正在缩小或消失”的问题，中国人民大学人口与发展研究中心副主任宋健表示，现在出生人口下降，实际上在0-14岁少儿人口这块比例还会继续下降，同时老年人口比例上升迅速。中国目前仍然处在人口红利的机会窗口期，但是这个窗口期即将关闭。

宋健介绍，人口红利的确是这些年特别热的一个概念，本身是一个人口经济学的概念。从人口学的角度，人口红利和人口年龄结构的变化密切相关，所以某种意义上，也可以把人口红利叫做“结构红利”。人口的年龄结构可以分为三块，中间的一块是劳动年龄人口，另外是少儿人口，还有老年人口。

宋健指出，在人口转变过程中，一方面生育率下降使得少儿人口的比例大幅度下降，同时老年人口比例原来还没有那么高，就造成了中间劳动年龄人口的占比特别高的局面。这个局面叫做人口红利机会窗口期，也就是说它是一个机会窗口，不一定真正能够成为红利。改革开放以来，中国充分抓住了人口红利机会窗口期，收获了人口红利，也促进了中国社会经济的迅速发展。

“未来要把结构红利转为更长久的质量红利，要充分挖掘人口中的老年人口、女性人口，要把人口红利中的老年红利和性别红利充分实现出来。”宋健说。