60多度的暖手宝你敢捧吗？上海市消保委：注意防烫

人民网北京1月24日电 （记者乔业琼）寒冷的冬季，新型充电式暖手宝成为很多人的避寒神器。然而，市场和网络上销售的产品质量参差不齐，个别暖手宝甚至有起火爆炸的隐患，消费者该如何挑选呢？为此，上海市消保委联合上海化工院检测有限公司做出专业测评。

上海市消保委从市面上购买了21款充电暖手宝，其中1款仅具备发热功能，其余20款均具备发热功能和充电宝功能，因此参照锂电池相关产品标准，从标识说明、电池安全、发热3个维度、进行5个项目的安全测评，综合评估产品质量，为广大消费者的选购与使用提供建议。

测试结果显示，在标识说明方面，6款样品标识规范完整，标注了名称、型号、额定容量、充电电压、使用说明等内容。2款样品仅标明警示语，其他信息缺失，为消费者选购和使用带来困难。过充测试显示，有11款样品具备过充保护设计，充电过程更加安全。跌落测试显示，有15款样品从1米处自由跌落后仍可正常使用，余下6款不能正常工作，其中有1款出现外壳破裂。热滥用测试显示，所有样品电池芯在130℃高温环境中均未发生起火爆炸，有4款样品出现电池漏液或电压下降情况，在高温极限环境下使用有一定的安全风险。发热测试显示，样品表面最高温度普遍在48-58℃，有2款低于48℃，5款超过58℃，其中一款表面最高温度可达64.7℃，使用时要注意防烫，避免长时间接触造成低温烫伤。

结合测试数据，上海市消保委建议：

1、优选USB充电暖手宝。新型充电暖手宝小巧便携，发热温度可控，采用USB充电，相较于体积重量大、发热温度高（高达90℃）、220V交流电充电的初代储热式电热暖手器，优势不言而喻。

2、 检查产品相关标识。优先选购标识规范齐全的暖手宝，有些产品附带充电宝功能，若未标明电池容量和电压，或明确标明额定能量超过100Wh，则不可带上飞机。

3、避免长时间使用，谨防低温烫伤。使用充电暖手宝，要“拿得起、放得下”，谨防低温烫伤。

4、挑选具有过充保护设计的产品。建议选购具有过充保护的产品（产品明示）。使用符合产品参数的适配器，充电时间不要过长，避免边充边用。

5、避免跌落，注意电池健康。电池忌高温、潮湿等环境，若意外跌落，检查是否发热异常，出现问题要及时远离。考虑电池健康，建议产品使用年限不超过2年。