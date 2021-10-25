上海市消保委：“蹭网神器”APP存在信息泄露风险，建议删除！

人民网北京10月25日电 （记者乔业琼）出门在外，不是每个地方都有免费的WIFI，没有流量了怎么办？针对这一情况，上海市消保委发现各大主流应用市场上架了不少所谓的“蹭网神器”，号称免费链接WIFI，实现上网、蹭网。

对此，上海市消保委提示，这些所谓“WIFI密码破解神器”的原理更多的是WIFI热点共享，并不是破解。当个人手机安装软件后，在连接某个网络时，软件就会获取相关的WIFI信息和密码，并且将数据上传至后台用于共享，附近安装该款软件的其他用户就能实现蹭网的目的。这些软件所谓的“破解”是需要大量的用户共享WIFI数据作为支撑的。如果有的软件真的能如介绍所说轻松破解WIFI密码功能，是涉嫌违法行为。

上海市消保委表示，这些“蹭网神器”不仅不能实现蹭网，反而浪费用户流量，观看大量广告。并且除收集WIFI密码外，在安装和使用过程中，“蹭网神器”还会索取手机通话记录、位置信息、微信信息、相机、已安装应用软件列表等权限。这些权限明显与软件提供的服务业务没有直接关联，根本目的是索取消费者的隐私信息，极有可能造成个人隐私信息的泄露和滥用。

最后，上海市消保委建议消费者谨慎下载这些“蹭网神器”，不要对“蹭网”太上头，更不要拿自己的隐私信息安全“开玩笑”。