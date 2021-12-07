相差几十倍！上海市消保委亲测各大快递公司保价费

人民网北京12月7日电 （记者乔业琼）目前，针对消费者寄递的贵重物品，国内各快递公司的通常做法就是建议保价并收取相应保价费。但因为没有保价费的统一标准，很多消费者也不知道到底哪家快递公司的保价费更便宜。为此，上海市消保委专门对国内各大快递公司保价费进行了调研。

各大快递公司保价收费规则截图。来源：上海市消保委

调研结果显示，大部分快递公司的保价费按照消费者寄递的物品声明价值划分收费区间，相对低一些的声明价值实行定额保价费，而声明价值较高的实行比例保价费率。韵达、申通、百世3家快递都是实行比例保价费率。

并且，大部分快递公司会设置单票最高声明价值或实际价值上限，一般为2-3万，而京东单票保价上限30万元，德邦最高声明价值可以达到100万元。顺丰和韵达没有查询到很清晰的相关上限说明。

此外，很多快递公司对于承保物品都有相应规定，比如圆通不承保发票、票据、文件等无法核实真实价值的物品；但是百世可以承保文件类物品；韵达对于保价物品的体积、重量都有相应要求等。

在普通物品、普通快递、普通会员等条件下，上海市消保委测算的保费结果一览表。来源：上海市消保委

最后，上海市消保委提醒广大消费者，保价费本身就是一种“风险对赌”，贵的不一定“赌赢”，便宜的也不一定“赌输”。消费者如果有快递保价需求，可以提前了解下各快递公司保价费收取标准并测算下保价费用，下单前联系承保快递公司确认保价费用及其它相关注意事项。并建议消费者进一步对比下各大快递公司服务口碑，理性选择适合的快递公司。