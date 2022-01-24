坚决防止疫情防控“层层加码”“一刀切”

国务院联防联控机制22日召开新闻发布会，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上进一步表态，当前，我国新增本土确诊病例明显下降。但近期部分地区接连有本土聚集性疫情报告，疫情扩散和外溢风险仍然存在。春节临近，人员开始返乡，对来自不同风险区域的返乡群众，各地要分类分区精准落实防控措施，防止政策执行简单化、“一刀切”，防止层层加码。

节日期间的疫情防控是一场大考。春节假期是防疫关键节点，疫情防控不能松懈。伴随春节的日益临近，人们返乡的脚步在加紧，部分地方疫情防控的压力也在不断加大。在复杂的疫情防控形势下，如何让就地过年的人感到安心，让返乡过年的人体验到温馨，成为不少地方面临的一道难题。尽管有很多地方都在积极做好防控疫情工作，但仍然有个别地区出现了层层加码、过度防疫的问题，不少返乡人员被阻滞在归家的“最后一公里”。

目前，我国疫情形势总体平稳，此前国内发生的多起本土聚集性疫情现已呈现向好态势。但也必须清醒地看到，当前全球新冠肺炎疫情仍处在大流行的急性期，未来疫情的发展方向还有很大的不确定性。世卫组织发布的报告中指出，奥密克戎可能不是最后一个变异株，未来的变异方向仍不确定。目前人群新冠疫苗接种也还没有达到足以建立坚固的免疫屏障的程度，过早仓促放松防控，将极易丧失我国前期来之不易的防控成果。

从这个角度上说，疫情防控当然要不折不扣坚决推进，但要有思路、讲方法，精准防控。如果缺乏科学防控、精准防控的能力，误把“一刀切”“层层加码”当防控，只会适得其反。对于个别地区无视中央统一部署，层层加码的问题，近日钟南山院士也公开表达了反对意见：“国家制定从中央到地方的常态化疫情防控的措施，到了个别基层出现‘层层加码’的做法，造成不安和过度管控，同时造成群众生活上、工作上、思想上的混乱。”

精准平衡疫情防控和春节团圆的关系，实际上也是对各级政府尤其是地方政府一种治理能力的考验。比如，在河南省鹿邑县，疾控中心工作人员通过视频以风趣幽默的乡音呼吁老乡错峰返乡。他们在视频中不仅赞扬老乡们像蒲公英一样奉献四方的精神，还坦言全县300多名流调人员要筛查30万“返乡大军”的艰辛，获得了网友的支持和理解。有老乡打电话回来，了解到视频是工作人员紧张流调之余的即兴创作，深受感动：虽然听到乡音更想回家了，但为支持防疫工作，还是退掉了车票。这也启示我们，唯有实事求是地兼顾好疫情防控、经济发展、社会民生等各个方面，科学、精准制定和执行防控措施，才能让防控措施有精度、有力度。

“层层加码”和“一刀切”既是一种懒政，也是对宝贵防疫资源的浪费。用“层层加码”“一刀切”的方式把应负之责、应担之险一推了之，这种变相的不作为，是形式主义、官僚主义的表现。无论是国务院联防联控机制做出的规定，还是为满足群众的合理诉求，都要求春节防疫来不得半点形式主义，要在科学防治、精准施策上下功夫。

始终坚持动态清零总方针，着力在科学精准上下功夫，因地制宜、分类指导、分区施策，在落实防控措施的同时，保障人员安全、有序流动，才能让人民群众过一个特别而又温馨的春节。