钟南山院士：联防联控和中西医结合为抗疫贡献了重要力量

3月20日，在第十七届国际络病学大会上，中国工程院院士、共和国勋章获得者、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山表示，中西医结合，联防联控为我国抗击新冠肺炎疫情贡献了重要力量，新冠肺炎仍需要开展进一步的深化研究。

“通过成立中医药组，开展中西医结合治疗，连花清瘟等‘三药三方’的应用，新冠肺炎在我国找到了一些有效治疗手段。”钟南山在主题为《我国应对新冠肺炎的现状和展望》视频报告中表示，我国疫情防控取得战略性成果，联防联控是关键。根据传染病防治规律操作，提倡“不去武汉，不出武汉”，对武汉进行全力封锁。开展联防联控工作，在上游环节采取有力措施，追踪密切接触者，并对他们进行定量检查核酸检测，进行早期预防，并广泛普及防控知识，强调自我保护。

“不管是对新冠还是流感，我们的办法都是一样的，保持一定社交距离，佩戴口罩，勤洗手。”钟南山指出，佩戴口罩会大大降低传播距离，受疫情防控影响，去年三月至四月流感的患病率也有明显下降。

对于当前大众比较关注的冷链传播，他表示，新冠病毒在冷链中会存活多久，多大浓度的病毒才会引起感染等系列问题仍未得到确切的科学研究数据，需要进一步开展研究分析。冷冻包装的食品和物品要注意各方面的消毒，从而进一步控制病毒的传播。

钟南山表示，在疫情早期，重症患者的死亡率比较高，要更早地发现重症病例，是当前新冠肺炎在治疗过程中面对的重要问题。医院可以使用AI工具对患者病情程度和未来发展进行判断，从而为治疗提供进一步的支持和帮助。他建议年轻医生要进一步学习AI系统，减少误诊率，从而提供诊疗水平。

“目前有很多不同的疫苗，我们现在采用的是全病毒灭活疫苗，这是个传统的办法，还是很安全的。”钟南山表示，疫苗不仅仅要考虑有效率，是否容易运输和储存也是需要考虑的方面，好的疫苗需要综合的考核。在新冠肺炎疫苗的研发方面，我们国家还是走得比较快的，未来我国还将进一步开展疫苗的研究，研制出更加理想的疫苗。