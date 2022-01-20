今日大寒：顾护阳气 专家教你这样做

人民网北京1月20日电 （记者乔业琼）今天是农历二十四节气当中的最后一个节气——大寒，大寒是反映气温升降过程和程度的一个节气。大寒比小寒更冷，是一年中最冷的季节。那么，大寒养生要注意哪些问题？中国中医科学院西苑医院耳鼻喉科主任医师徐春英表示，要避免寒凉邪气的刺激，顾护人体的阳气，从而远离上呼吸道感染，减少过敏性疾病的发生，同时避免诱发心脑血管疾病和胃肠病。

“其实，此时很多疾病的发生，与不注意保暖有很大关系。”徐春英建议，要注意避免风邪和寒邪的侵入人体。

徐春英说，头部、口鼻和脚部，这三部位最容易受寒邪侵袭。 “头为诸阳之会”，头部是阳气汇聚的地方，是最不能够受寒的，上呼吸道感染多数由于头部、口鼻感受寒邪引起，同时寒邪使头部血管收缩，人会出现头痛头晕，容易诱发脑血管病。因此，外出时，一定要带好帽子、围巾，注意保护头颈部。

徐春英表示，人体的肺脏通过口鼻与外界大气直接相通，外邪通过口鼻侵犯人体可直接伤肺。所以，一定要注意口鼻的保暖，大风强烈的天气带好口罩。

“脚部离心脏最远，血液供应慢而少，保暖性较差，一旦受寒会反射性地引起呼吸道黏膜毛细血管收缩，使抗病力下降导致上呼吸道感染。”徐春英建议，要穿保暖性好的鞋袜，预防寒气侵入，适当运动，活动双脚。

最后，徐春英强调，大寒节气是阳气闭藏最深的时候，生活起居要顺应规律，以“养藏”为主，早睡晚起，锻炼时避免大量出汗，劳累过度。饮食上多吃块茎类食物，如山药，红薯，萝卜，莲藕等。

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