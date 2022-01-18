保健品真能“排毒”？压根儿没这概念

现在网络渠道销售的一些所谓天然保健食品，都宣称可以排毒、减肥、治便秘，吸引了一批年轻人的眼球。但这些号称食物提取、无副作用的保健品，真的能达到“排毒”效果吗？

“排毒”只是个传说

首先大家要认清的是，在医学中并没有“排毒”这一概念，用保健品来排毒减肥通便是没有科学依据的。所谓的“毒”，大多指的是食物消化吸收后的残渣或人体自身产生的代谢废物以及环境中各种污染在体内的沉积。

而在正常情况下，我们的肝、肾、肺等器官都是天然的排毒系统，通过流汗、流泪、咳痰、大小便等方式将体内的毒素排出，额外服用保健品来排毒或减肥都是在给身体增加负担。

认清这些 保健品不忽悠

其实，想要认清保健品谣言其实不难，年轻人可以上官网进行查询，老年人切记不要病急乱投医。一般来说，承诺无需去医院正规治疗就能根治某些疾病的、买了就送各种礼物的、上门推销的，大多都是不靠谱的。我们建议大家还是去正规医院进行诊治，遵医嘱，以免耽误病情。保健品吃出肝、肾损伤，甚至致命的新闻比比皆是，一定不可掉以轻心！

正规保健食品包装盒上应标出“蓝帽子”保健食品专用标志，下方标注批准文号，国产保健食品的批准文号是“卫（国）食健字”，进口保健食品是“卫（进）食健字”。同时，保健食品的包装上必须注明：名称、净含量及固形物含量、配料、功效成分、保健作用、适宜人群、食用方法、日期标示（生产日期及保质期）、储藏方法、执行标准、保健食品生产企业名称及地址、卫生许可证号，缺一不可。

长期吃治便秘保健品更伤身

很多治疗便秘或者用于减肥的保健品都是有副作用的。而有一些保健品打着“纯天然”“纯植物”“无化学添加”的旗号，实际上成分中可能混合着抑制食欲的药物、降血糖的药物，还有泻药等等。这些产品在刚使用的时候可能会觉得效果明显，但长期服用后会对身体造成巨大危害。

即使是真正不含化学成分的保健品，长期对机体产生导泻作用，也会导致内分泌系统以及肠道菌群的紊乱，并且加重了代谢器官的负担，不利于身体健康。

解决便秘 你需要正确打开方式

便秘的正确处理方式是什么？症状严重，影响到生活质量时，建议医院就诊，开具治疗便秘的药物；轻微的便秘可先不用药物治疗，也不要盲目应用保健品，需注意以下几点：

多饮水，加速新陈代谢。

适当加强运动，尤其是避免久坐。

进行肠道按摩：用掌心或者握拳分别以顺时针、逆时针的顺序按揉腹部，每个方向100次，可以促进肠道蠕动。

饮食上注意：吃点全谷类的食物，如燕麦、玉米、糙米、全麦面包。多吃富含膳食纤维的食物，如韭菜、芹菜、红薯、豆芽、竹笋等。适当补充益生菌，如酸奶、益生菌饮料等，改善肠道环境，达到修复肠道环境与肠黏膜，增强肠道蠕动功能并促进排便的作用。

最重要的一点，要保持愉悦的心情：很多时候，便秘是因为压力和紧张造成的。

文/王子惠（北京朝阳医院）