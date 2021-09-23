秋分时节食欲大增？专家教你如何均衡“清补”

人民网北京9月23日电 （记者乔业琼）伴随着秋高气爽的天气，很多人的食欲也明显大增，为什么秋季尤其是秋分以后，人们会更有进食的欲望？在这个时节进补，应该遵循哪些原则？人民网采访中国中医科学院西苑医院治未病中心主任医师张兰凤，为网友解答秋分时节相关注意事项。

张兰凤分析说，从养生看，脾脏喜燥恶湿，夏季暑湿重，脾的运化功能会在暑湿季节受到一定影响，出现食欲不振的情况，秋季尤其是秋分以后，燥气盛行，脾的功能得到恢复，因而运化功能增强，食欲就会增加。

那么，秋分时节应该如何进补呢？张兰凤建议，应该以清补为主，荤素搭配、均衡营养，可适量进食具有健脾利湿作用的食物，如：山药、薏苡仁、扁豆、赤小豆、木瓜、莲子、芡实等，为寒冷冬季的来临提前做好准备。

张兰凤表示，进补要有度，有些人群尤其需要注意，如肥胖、代谢综合征、2型糖尿病等患者，如果盲目进补，可能会加重原发病。脾胃功能相对较弱的小孩、老人也要注意，不要为了一味进补而饮食过量，导致损伤脾胃功能。

结合今年的气候特征，寒湿相对较重，尤其是对于脾肾阳虚体质特征的人群来说，更有可能出现脾虚腹胀、大便溏稀、怕冷等情况。张兰凤建议要顾护阳气，做好腹部保暖，不要敞开穿衣，以免寒邪直达腹部，出现胃痛、打嗝、腹胀、排气等不适。每天晚上可以用热水泡脚，以促进身体血液循环。