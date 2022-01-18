拯救秀发 先照顾好肾和肺

最新数据显示，中国有超过2.5亿人正饱受脱发的困扰，平均每6人中就有1人脱发，大批90后也被脱发所困扰。我们的头发到底怎么了，如何拯救正在脱发的自己，中医告诉你，有两个脏器和我们的头发息息相关。

我们人体的头发大约有10万根，随着年龄增长，头发的数量会随着毛囊减少而逐渐减少。一般平均每天掉100根都是正常的，如果短时间内过多则就有脱发的风险。我们常见的脱发包括雄激素性脱发、斑秃、休止期脱发等。

雄激素性脱发 也称为脂溢性脱发，是在雄激素作用下所出现的特征性脱发。男性主要表现为前额发际线后移或头顶部毛发进行性减少和变细；女性则表现为头皮中央毛发减少和变细，少部分表现为弥漫性头发变稀少，但一般发际线不受影响。流行病学调查显示雄激素性脱发有遗传倾向。

那么我们如何判断是否为雄激素性脱发呢？一般来说，男性患者除观察到的发际线后移及毛发稀疏等表现，还有头发直径变细、长度变短等改变，通常有脱发家族史；女性还要考虑孕产史、内分泌史，如月经异常、肥胖、痤疮等。治疗重点在于防止脱发进一步发展。

斑秃 其病因尚不完全清楚，普遍认为是遗传因素和环境激发因素的自身免疫性疾病，多见于30-40岁中年人，初起为一个或数个边界清楚的圆形或椭圆形的脱发区，局部头皮光滑、无鳞屑及炎症反应。治疗上包括皮损内注射糖皮质激素、外用米诺地尔、局部免疫治疗及系统治疗等。此外，斑秃的发生与精神因素相关，还应注意心理治疗。

休止期脱发 主要是毛囊的病变导致毛发脱落，也就是说在一段时间内头发大量脱落，一般分为急性休止期脱发、慢性弥漫性休止期脱发和慢性休止期脱发。

我们较为常见的产后脱发就属于急性休止期脱发。怀孕期间体内激素水平不稳，分娩前后情绪不稳定或精神压力过大，以及微量元素缺乏相关，一般可自行缓解。

中医认为毛发与肺、肾等相关，“肺主皮毛”，外邪犯肺，肺气虚弱，不能宣发卫气，输精于皮毛，则会出现皮毛憔悴、枯槁；“肾藏精，主骨，生髓，其华在发”，毛发的润养来源于血，故有“发为血之余”之称，精血互生，所以毛发的生长脱落，润泽与否和肾的精气盛衰密切相关。

中医皮肤科在治疗脱发方面，依据临床症状、体征及舌脉进行中医辨证，中药内服外敷，结合中医外治法较有成效。如斑秃的治疗可选用针灸治疗，用梅花针或七星针在局部或穴位上叩刺以畅通气血，促进毛发生长；对于肾虚、血虚导致脱发的患者可以利用艾灸来扶正固元，使肾气充盛，气血调畅以助毛发生长。另外，耳穴压丸、穴位贴敷等也可进一步调节脏腑功能以防脱固发。

在日常养护方面，首先要注意头发日常适度清洁，其次调整生活方式，作息时间规律，不熬夜，少吃油腻辛辣刺激等食物，坚持锻炼。再次要注意自我心理调节，缓解精神压力，避免情绪刺激。另外，平日可食用核桃仁、桑葚、黑芝麻、黑豆、枸杞等食物以养发固发；或者以手指或梳子轻叩头皮，以促进血液循环。

文/王蕊 北京市鼓楼中医医院