年度爆款健康流言发布 你被带跑偏了吗

每天喝点红酒可以软化血管？口罩消毒残留物会致癌，用前要抖一抖？核能供暖的热水也带核辐射？……近日，“智止流言 探求真知——2021年度‘科学’流言求真榜”揭晓。快来看看，你有没有被这些年度爆款健康流言砸中。

据介绍，针对此次发布的年度典型流言，权威专家根据其性质及传播规律将其分为“混淆概念”“成见效应”“不当联想”“主观推断”等多个类别，方便大家提高对流言的免疫力。该活动由北京市科学技术协会、北京市委网信办主办，北京科技记者编辑协会承办。

流言把脉：混淆概念型

用一些看起来很专业、高深的科学词汇、看似“高大上”的伪科学概念炮制出流言，与原本正确的科学理念混淆，如果人们科学素养不足或不够理性，很容易上当受骗。

典型流言：接种新冠疫苗将致病毒“免疫逃逸”

真相：“免疫逃逸”指的是病原体或肿瘤通过不同机制拮抗、阻断和抑制机体的免疫应答。“免疫逃逸”在理论上虽然有可能发生，但它根本就不是疫苗该背的黑锅。

新冠病毒的各种变异株，在疫苗大规模接种之前就已经出现了，并出现了更具传染性的变种。即使没有疫苗，病毒感染人体之后，免疫系统也会自己产生对病毒的免疫压力，在这种压力下，会导致变异株的出现。

另一方面，“病毒增加几个突变，就可以抵抗抗体”也是不现实的。在设计各种疫苗的时候，研究者普遍选择了新冠病毒的整个刺突蛋白甚至灭活病毒整体，就是为了疫苗可以刺激人体产生针对病毒各个部分的多种抗体，这些疫苗在病毒变异的情况下也不会马上就失去作用。

反之，如果接种者寥寥、疫病传播居高不下，病毒才会有更多机会发生突变。真正能解决新冠肺炎疫情的办法还是尽快给大规模人群接种疫苗，减少病毒演化和变异的空间。

典型流言：口罩用前要抖一抖残留致癌物

真相：医用外科口罩、N95口罩大部分会通过环氧乙烷蒸汽熏蒸消毒。但在消毒过后，厂家会等环氧乙烷挥发后，才进行包装。此外，口罩在进行环氧乙烷杀菌之后，厂家还会进行环氧乙烷的检测，出厂口罩必须符合国家标准，也就是小于10μg/g。

环氧乙烷是一种易挥发物质，当口罩通过多道流程到达消费者手中时，基本上不会带有造成影响的残留物质。正规企业生产的口罩，残留符合国家标准，不会对佩戴者的健康造成威胁。

流言把脉：成见效应

对于不熟悉的科学技术，公众总会从最初的印象出发得出结论，而这种初印象往往是一种缺乏科学证据的偏见。这种流言就是利用公众“先入为主”以及“宁可信其有、不可信其无”的心理传播，实则是贩卖社会焦虑。

典型流言：隔空充电产生强辐射

真相：无论哪种方法的隔空充电（无线充电），其技术基础都离不开电磁波，而电磁波会产生辐射。不过，讨论辐射对人体的影响必须考虑辐射量，如果电子产品的充电功率不高，对人体的影响是可以忽略不计的。

辐射标准与空间面积也有关系。根据国际非电离性辐射委员会制定的安全上限，人体承受的安全辐射范围为10瓦/平方米。按照家庭住房面积90平方米计算，居民家中可以承受的辐射功率最大为900瓦左右。隔空充电的充电桩，根据推算最高发射功率只有25瓦，所以是能够保证人体安全的。

此外，无线电波式隔空充电技术是以“毫米波”极窄波束的形式传递给手机的，目前没有实验数据表明，毫米波会带来辐射，也就是说毫米波的辐射不会给人体健康带来负面影响。

典型流言：核能供暖的热水有核辐射

真相：核反应产生的热量，首先经过层层介质转换以后才进入居民家中，因此暖气管道中不会带有核辐射。核电站与供暖用户间有多道回路隔离，每个回路间只有热量的传递，没有水的交换，也就不会有任何放射性物质进入用户暖气管道。

流言把脉：不当联想型

公众面对自身关切的信息时，如果进行错误或过度联想，就可能中了流言的圈套。比如把一些可能性或相关性当成因果性和必然性，信息在口耳相传中就会“变味”。

典型流言：每天喝点红酒可软化血管

真相：靠喝红酒来软化血管的方法并不靠谱。红酒中因含有白藜芦醇，过去曾被认为有软化血管的作用。但红酒中白藜芦醇的含量非常低，即使每天喝20瓶红酒也起不到软化血管的作用。

相反，红酒中大约含有15%的酒精，会对心血管功能造成负面影响。多项研究已经证实，摄入的酒精无论多少，对人体都是有害的。酒精与心血管疾病、癌症等多个疾病都有直接关联。如果大量摄入酒精，还会引起消化系统肿瘤、酒精肝、酒精性心肌病等严重问题。

典型流言：“三高”人群不能吃蛋黄

真相：蛋黄中确实含有较多胆固醇，一个蛋黄胆固醇含量可达280毫克左右。但大部分人群膳食来源的胆固醇，不会直接影响血液中的胆固醇水平。

人体内的胆固醇主要是受遗传基因和代谢因素的影响，人体对膳食来源胆固醇的吸收，以及胆固醇对血脂的影响，不同人之间存在着很大的个体差异。《中国居民膳食指南2016》和《美国居民膳食指南2015》都取消了之前的饮食胆固醇限量（300毫克/天），认为没有证据表明饮食胆固醇多一些会导致高血脂或心脏病。

流言把脉：主观推断

由于对前沿科技缺乏系统了解，从而通过主观想象得出结论，滋生谣言。

典型流言：航天员一到空间站就吃胖了

真相：看到航天员从太空发来的视频，有人发现，他们看起来“胖了些”，于是联想到此前看过的航天员饮食好。真相并非如此！是特定环境下体内血液再分布的正常现象。

在失重的状态下，航天员的血液将涌向大脑和上身，血液的黏稠度也会发生变化，从而导致面部浮肿，甚至是头部发胀的情况。而伙食、运动等因素，不会迅速造成这类变化。文/本报记者 李洁