爱出汗就是“虚”？还可能是“湿”和“热”

出汗是一种再正常不过的生理现象，如天气热或者大量运动时的人体自然而然会出汗。不过，今天我们聊的出汗是别人微热他出汗，别人小汗他大汗，别人大汗他像水洗的一样，且并不觉得疲劳倦怠，像这种异于常人的出汗状态，一般被认为是身体发“虚”的表现。但其实，这一般并不是“虚”，而是“热”和“湿”。

“虚汗”和“盗汗”

未必“真虚”

在中医学看来，出汗的生理过程被解释为“阳加于阴”，就是阳气蒸迫津液外泄的过程。从中我们可以发现两点：一是出汗的过程需要阳气的鼓舞、蒸腾；二是汗液也是人体津液的一种，是蕴藏在体内的津液或水液，被阳气鼓舞蒸腾从汗孔排出的。

如果说出汗异常是一种病的话，大家最常挂在嘴边的一定是“虚汗”和“盗汗”。实际上，中医经常说的是“自汗”与“盗汗”。

所谓“自汗”，“夫自汗者，朝夕汗自出也”指没有什么物理性的、环境的原因，就是单纯的出汗多。“盗汗”是以入睡后汗出异常，醒后汗泄即止为特征的一种病征。即每当人们入睡，或刚一闭眼即将入睡之时，汗液像盗贼一样偷偷地泄出来。

这两种出汗在古代都是属于“虚汗”的范畴，所谓“自汗阳虚，盗汗阴虚”。但在确认是否“虚”时一定要注意，患者是否存在疲劳倦怠、精神不振等“真虚”的症状。

这种“爱出汗”

或是“湿”“热”作怪

但现在最常见的“爱出汗”是别人微热他出汗，别人小汗他大汗，别人大汗他像水洗的一样，而且并不觉得疲劳倦怠。注意，这一般并不是“虚”，而是“热”和“湿”。

其实说“湿”并不确切，他只是体内的“水”或者说“体液比较充沛”，容易被阳气鼓动外泄，形成汗。“内热”实际上是指阳气鼓动的力量突出，可以轻易地把阳气调动起来，发挥作用。体内“水”多一般是以形体偏胖、舌头胖大、有齿痕等表现为代表的，这种人体形一般都是偏胖，易肿的。

至于夜间汗出多，只要不是疲劳倦怠，也多以“内热”为主。这时的内热大部分是内脏肺胃的热偏盛为主，这种病人一般都具有“胃口好”的特点，可有可无的便秘或消化不良。

小朋友爱出汗

是正常现象

小孩子都是爱出汗的，特别是学龄前的儿童，那是因为他们正处在生长发育最为旺盛的阶段，体内阳气盛(只有阳气够旺盛才能保证身体快速增长的体能消耗)，汗出多是正常的。但一定要注意不要“上火”，也就是起居不慎或饮食过多造成便秘或排便不畅，以及口鼻热赤、鼻塞等症状。

小孩子是否健康可以依据三件事来判断：饮食正常，能吃能喝；能跑能闹，排泄顺畅；汗出顺利，跑闹后汗出顺畅。

不同部位出汗

提示不同症状

除了“虚汗”“自汗”“盗汗”，我们身体的不同部位出汗，大多是有典型意义的症状。

如头汗多，或者说是“但头汗出”，只有头上出汗，这一般是属于“三阳经”热盛或阳明经的热盛。如果是“半身汗出”，这一般提示“营卫不和”，气机调整不畅。

再有就是“手足心汗”明显，这一般是提示典型的“阳明经热盛”或者说是胃肠热盛，需要清脏腑，特别是清胃肠热。如果出现“全身战栗而后汗出”，这一般提示正邪交争，阳气祛邪外出的过程，这时一般要喝点儿姜汤或感冒冲剂助身体抵御外邪。

“不爱出汗”就一定健康吗？

之前我们一直在说出汗的事儿，现在还有一大批人在就诊时会提到的一个症状是“不爱出汗”。只是“不爱出汗”有可能是阳气运转滞涩，气机通达不利。如果不仅仅是“不爱出汗”，还伴有口舌生疮或者是心悸不宁，这种情况大多是郁热所致，除了口服中药外宣内利，还有就是嘱咐患者适当加强运动，顺利推进阳气在体内的运转，从而发挥作用。

文/孙波 (北京市鼓楼中医医院)