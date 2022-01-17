月嫂行业亟待规范发展（百姓关注）

前不久，读者王女士来信说，孩子尚未出生，家里就早早预订了一家月子中心价格最高的月嫂，本想着专业人士照顾得更好，可月嫂的技能水平却让家人大跌眼镜，“操作不规范、护理不到位，孩子不仅体重指标差了一大截，还因为脐炎住了院。”

近年来，不少家庭选择请月嫂来照顾新生儿和产妇，也因此催生出巨大的市场需求。在一些大城市，月嫂收费普遍高达万元左右。然而，月嫂素质和专业技能是否符合要求，一直是消费者最担心的问题。

“一名合格的月嫂至少要经过孕妇护理、婴儿保健、孕妇及婴儿营养饮食等专业技能的培训才能上岗，不仅需要知道母婴护理知识，还需要掌握协助产妇产后恢复、身体理疗等技能。”宁夏银川市第二人民医院产科医生赵卫体表示，优秀的月嫂除了具备这些专业能力，还应有一定的内、外科医疗知识储备。

然而，在现实生活中，由于准入门槛较低、投入资金不高、开设难度不大，月嫂家政中介遍地开花、质量参差不齐。与此同时，月嫂行业缺乏相应制度和标准，行业监管不明确，行业标准不统一，日常主要靠经营者自律，更加剧了月嫂市场乱象丛生。行业里薪酬体系十分混乱，不仅消费者无法辨别，从业者也很迷茫。

天津刘女士曾经入职过月嫂行业，她发现，一些收费高昂的月嫂其实并没有接受过正规培训，“有些培训机构声称‘8天速成’，培训考核内容都是最基本的常识，只要交钱就保证通过考试”。

“月嫂的服务对象和服务内容都比较特殊，看起来好像谁都可以做，但实际上要求非常高，毕竟其服务质量直接关系到婴幼儿的健康安全。但有些月嫂不仅没有经过专业培训，甚至连育儿经历都没有，花钱买个证书或编造相关经历，便以专业月嫂的名义提供服务，其技能水平可想而知。”中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示，消费者遇到侵权问题，往往很难举证维权。

“解决月嫂市场乱象，除了尽快完善相关制度标准，还应明确监管部门和监管职责，把月嫂行业纳入日常监管范围。”陈音江建议，一方面要加快建立健全月嫂行业的标准制度，制定统一的培训考核流程，要求必须经过专业技能培训并通过正规考试，才能获取相关资质证书；另一方面要对月嫂培训机构加强管理，培训机构不能收钱就发证。一旦发现卖证敛财等违法违规行为，要依法严厉查处，让违法成本远远高于违法收益，真正产生震慑作用。

专家建议人们在选择月嫂时，要仔细查看对方的资质证明，选择正规家政公司，并认真签订服务合同。签订合同时，要看清楚各方的权利义务条款，并把口头承诺内容以及收费价格、服务期限、违约责任等内容都写进合同当中。

随着月嫂需求进一步扩大，月嫂行业也吸引了不少优秀人才，高学历从业人数迅速增加，一些有医护行业背景的人才不断涌入，给月嫂行业带来了新的发展机遇。人才是行业发展的关键。在这种趋势下，更要进一步完善制度，提供与收费相符的高品质服务。

《 人民日报 》（ 2022年01月17日 07 版）