医疗反腐成《零容忍》“重头戏”有何深意

电视专题片《零容忍》第一集《不负十四亿》日前在中央电视台综合频道播出，引起热烈反响。第一集中，专题片直面百姓关切，将镜头对准医疗领域腐败问题和不正之风，详细再现了云南昆明医科大学第二附属医院原党委副书记、院长马林昆渐渐偏离了治病救人的初心，走向与一些商人沆瀣一气、攫取国家和老百姓利益的堕落过程。

年度反腐大片第一集所涉案件，当然会精挑细选，使之更具有代表性与紧迫性，能够切中反腐面临的突出问题，回应好民众的主要关切。在该专题片中，马林昆案所占篇幅不短，足以说明中央对于医疗腐败的重视程度。这样安排的潜台词是，若想不辜负十四亿人的殷切期待，“零容忍”的利剑就得优先斩向医疗腐败。

《零容忍》突出医疗反腐这个重点，与医疗反腐形势依然严峻不无关系。近年来，“医院院长落马”已成为普遍现象，隔三差五就有一起类似腐败案件曝光。《财经》杂志曾梳理发现，仅2021年前三季度，就有至少60名医院院长因腐败问题受到查处。医疗腐败案件呈现出窝案频发的鲜明特点，一名院长涉腐，往往会有成批的副院长、科室主任、医务人员等涉案，其中有不少是某些方面的拔尖技术人才，令人痛心疾首。

此外，医疗的专业性很强，无论是采购药品，还是购置设备、医疗工程招标，都要拥有很强的专业知识，增加了外部监督的难度，也容易在医院内部形成“一言堂”。在早前比较长的一段时间里，吃回扣、拿提成一度比较普遍，以至于一些人误以为此类行为是正常现象。由于医疗领域具有这些特殊性，医疗反腐就必须持续保持高压态势。

更要看到，许多医改举措需要医疗反腐来保驾护航。比如，取消药品加成、药品集中带量采购，可以大幅挤压药价中的水分，让吃药品回扣不再有空间。正因如此，过去常见的统方、吃回扣等现象明显减少。然而，利用处方扭转等机会引导患者到指定的药店购药等新型吃回扣现象，目前已有所冒头，若不将此类苗头趁早扼杀，相关医改的成效就会大打折扣。医疗反腐如逆水行舟，需要警惕不进则退，在旧的潜规则已基本消除、新的潜规则尚未形成之际，正是扩大医疗反腐成效，一鼓作气为医疗腐败铲草除根的好时机。

医疗涉及每个人的切身利益，医疗腐败是离群众最近的身边腐败，将医疗反腐放在更为突出位置，是民心所向、大势所趋。年度反腐大片格外重视医疗反腐，对于医疗系统是一次警示，趁早抛弃“靠医吃医”等错误想法，不动歪心思，用好“救命钱”，应该成为医疗系统所有人员必须始终坚守的底线。