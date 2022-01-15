“三药三方”，抗疫有良“方”！

中药汤剂，助力抗疫。“清肺排毒汤”这样做！ 视频素材由西安中医脑病医院提供

20多味药材一一核对，分工备药抓药，随后将包好的药送往煎药室，用水加热、浸泡药材30多分钟、煎煮80多分钟、最后再统一将药灌入袋中……

医务人员加班加点连夜赶制“清肺排毒汤”。 西安中医脑病医院供图

西安中医脑病医院的煎药员孙江梅回忆，2021年12月29日下午4点多，接到向集中隔离点人员提供中药汤剂“清肺排毒汤”的任务后，自己所在的煎药室与中药房立即联系沟通，进行分工合作。3天时间内，医务人员们加班加点，赶制出了3500余袋“清肺排毒汤”，运往西安市3个隔离酒店，送达到200多位密接者的手中。

而为了让更多有需要的群众及时服用到这份中医抗疫“方”，在全国各地，还有无数中医医务人员们正在彻夜不眠地工作着。

接到任务后，陕西省中医药研究院陕西省中医医院制剂中心迅速投入到防疫制剂生产当中。 陕西省中医药研究院陕西省中医医院供图

熬制好的新冠肺炎预防汤药被分区分批次送达长安大学，助力抗击疫情。 陕西省中医药研究院陕西省中医医院供图

本轮疫情以来，陕西、河南、天津等地坚持中西医并重和多学科协同，采取“一人一策”、中西医结合的治疗方案，中医药在疫情防控和患者救治中发挥着独特优势和重要作用。

在陕西，疫情大规模反弹的风险已经得到基本控制。连日来，陕西省中医药系统加班加点熬制和配送防疫中药，持续向集中隔离点、定点医院、奋战在抗疫一线的工作人员输送防疫汤剂和中药制剂。

陕西省中医药管理局相关负责人向人民网记者介绍，本轮新冠肺炎中医病因病机没有改变，省级专家在广泛征求国家有关新冠肺炎中医药救治专家意见后，中医治疗严格执行《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版 修订版）》，以“三药三方”为主。在辨证施治的基础上，广泛运用清肺排毒汤、宣肺败毒汤（颗粒）、化湿败毒汤（颗粒）及莲花清瘟颗粒等中药，效果明显。截止目前，除孕妇儿童及特殊患者外，其余均接受中医药治疗。

截至1月4日，陕西省共为2.2万多名集中隔离人员免费提供33.5485剂中药预防汤。各中医医院参照《陕西省新型冠状病毒肺炎中医药预防方案（成人修订版）》，为重点人群提供共11.5266剂中药预防汤剂。组织陕西省中医医院、西安市中医医院等为长安大学南校区在校学生熬制和配送预防中药6万余剂。为疫情防控指挥部门、公安交警等部门赠送“清瘟护肺颗粒”“益肺解毒颗粒”“避瘟解毒颗粒”等中药制剂4000余盒。

在河南，疫情防控中的中医药力量亦在不断增强。据媒体报道，本轮疫情发生以来，河南禹州市第一时间成立中医药防治组，组织专家进行研判，应用中医药防治方案，推动中医药早期介入、广泛覆盖。目前，重点封控区、集中隔离点人员已广泛使用了中医药防治。

在天津，中国工程院院士张伯礼为大家带来了一个好消息——中医药治疗奥密克戎效果突出！他表示，“奥密克戎”并不可怕，但它的中医证候特点确实有所不同，以往的新冠病毒叫“湿毒疫”，是一种“湿邪”，湿毒蕴肺是其核心的特点。但“奥密克戎”是外感风寒，风束肺卫，“风邪”特征非常明显，患者头疼、发热、咽疼，鼻塞、流清鼻涕，咳嗽、少痰，有痰的也是白痰。

张伯礼提到，中医药在奥密克戎的治疗中，将会发挥更大的作用，这是基于前期治疗的经验，特别是境外治疗取得了比较好的效果，改善症状明显，尤其是发热、咽痛、咳嗽这些症状改善非常明显。此外，它的转阴时间比较快，复阳比较少，转重率比较低，这就表明，中医药的治疗效果还是比较好。

“我们将继续积极配合疫情防控要求，持续保障中药汤剂的供应，为打赢这场抗击疫情的阻击战贡献中医力量。”西安中医脑病医院院长宋虎杰如是说道。