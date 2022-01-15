它的改变 当心身体在预警

56岁的高女士正享受着充实又自在的退休生活，每天把家里收拾得井井有条，隔三差五再约上几个小姐妹聚会吃饭，谁也想不到眼前充满活力的她曾从死亡边缘走了一遭。

事情还要追溯到16年前，高女士40岁那年身体出现了一些异样，她发现自己有段时间肚子特别不舒服，排便总是不干净，有时候一天要上两三次厕所。随后，这种肚子不舒服的情况越来越严重，排便的次数也越来越多，并且还伴有出血的情况。她这才觉得情况不妙，赶紧到医院就诊，结果被确诊为中晚期结肠癌。万幸的是，经过一系列治疗，高女士被成功治愈，她又恢复了正常的生活。

结肠癌的表现是多种多样的，但是以下三点是日常生活中大家比较容易发现的。结肠癌的报警信号，这三点要警惕：

排便习惯改变 通过举例说明，正常的人每天只要排便一次，且时间固定，比如，每天早上起来排便，排完后肚子就轻松了，这一天就不用管它了，这是一个很标准、最常见的情况。

但是如果一段时间内，不知道什么原因，每天排便次数增加至两三回，而且排便的规律性没有了，比如：原本早起排便的习惯没有了，到了中午和晚上还要增加排便的次数；另外，原本排便后的轻松感也消失了，这是排便次数的规律和排便感觉的改变，叫做排便习惯改变。

正常人每天排便一次，若突然排便次数增多且时间不规律，说明排便习惯出现改变。

大便性状改变 大便性状的改变更多的是指形状，最标准的排便叫香蕉样大便，形似香蕉。如果出现不明原因的大便发干、发硬、不成形，或表现为一摊糊样、变细、有凹槽、有压迹，说明肠道内可能有肿块，导致大便形状发生改变。

背后的原因其实很好理解，肠道里面如果有一个肿块，刺激肠道，患者就会经常想去上厕所。如果肿块堵在肠腔，粪便不容易下来，时间长了水分都被吸收了，导致大便发干、发硬。而大便变细、有凹槽、有压迹，也是由于肿块堵在肠道，发生占位的效应，挤压大便。

黏液血便 大家都知道，只要一出血，肯定要引起警惕，结肠如果长了个肿物，质地很脆，肿块与肠壁、粪便摩擦的时候，它就容易破，一旦破了，血就流到肠腔里了。

有一些结肠的肿物、息肉、大肠的癌，它本身具有分泌黏液的功能；肿块在肠道里发炎、破溃，刺激肠壁，人体正常的结肠黏膜就会分泌黏液，起润滑作用，但是在病态情况下，过度的刺激会导致分泌亢进，所以黏液就多了。

出现黏液或便血情况，说明肠道内可能有肿块刺激肠壁。

文/宋志强（北京大学第三医院）