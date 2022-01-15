全国医保工作会召开，2022年医保这么干

人民网北京1月15日电 （记者乔业琼）记者从国家医保局获悉，日前，全国医疗保障工作会议在北京召开，系统回顾2021年医疗保障工作，分析研判医疗保障改革发展形势，全面部署2022年医疗保障工作。

回顾2021年：推动医保改革走向纵深 群众待遇稳步改善

总结2021年，会议指出，全国医疗保障系统始终坚持以人民为中心，统筹疫情防控和医保发展，完善中国特色医疗保障制度，推动医保改革走向纵深，促进管理服务提质增效，群众待遇稳步改善，制度运行总体平稳，基金安全可持续，实现“十四五”良好开局。具体包括：

待遇保障质量不断提高。城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制累计惠及1.2亿患者，减轻用药负担411.6亿元；长期护理保险国家试点城市增至49个、参保超过1.4亿人，累计160万失能群众获益，年人均减负超过1.5万元。

群众药耗负担显著减轻。42个胰岛素专项集采品种平均降价48％，人工髋关节、膝关节集采产品平均降价82％，预计惠及近1100万患者，每年减负近300亿元；前五批国家集采药品和冠脉支架全年节省用药费用近1700亿元。2021版药品目录品种增至2860种，67种谈判药品平均降价62％，14.2万家医药机构供应谈判药品，国谈药全年累计惠及患者1.4亿人次、减负1500亿元。

跨省异地就医体验稳步提升。所有统筹地区都已开通住院和普通门诊费用跨省直接结算、跨省异地就医线上备案。住院费用跨省直接结算惠及群众住院440.6万人次，普通门诊费用跨省直接结算惠及群众门诊就医近千万人次。

“看病钱”“救命钱”更加安全。共检查医药机构70.8万家次，处理41.4万家次，追回资金超230亿元，曝光案件7万起。

防疫成本大幅降低。三轮大幅降低全国核酸检测价格，单人单检、多人混检每人份价格分别降至不高于40元和10元。三轮大幅降低新冠疫苗价格，且已完成接种的加强针主要由企业免费提供。目前，全国累计接种新冠疫苗超过29亿剂。

展望2022年：接续解决群众医保“急难愁盼”问题

如何推进医保高质量发展？会议强调，要准确把握共同富裕内涵，逐步缩小医保地域间发展不平衡，扎实推动共同富裕。要坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，旗帜鲜明反对“福利主义”，切实加强基础性、普惠性、兜底性医保制度建设。要坚定不移推动制度规范统一，既有效整合全国需求形成强大战略购买力，又让医保发展成果更公平地惠及全民。要始终坚持改革和管理双轮驱动，确保改革力度不减、管理提质增效，最大程度发挥有限资金保障效能。

展望2022年，医保工作主要包括以下九个方面：

一是慎终如初支撑常态化疫情防控，继续落实“两个确保”政策，做好新冠疫苗及接种费用保障，降低疫苗和核酸检测价格。

二是巩固拓展医保脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，确保脱贫人口和防贫监测人口应保尽保，稳妥有序落实巩固脱贫攻坚期过渡保障政策，坚决防范因病规模性返贫。

三是扎实推动全国医保“一盘棋”，严格落实待遇清单制度，推动药品目录、耗材目录全国统一，稳步推进长期护理保险制度试点，扎实做好生育保险工作。

四是理顺支付和补偿机制，扎实抓好深化医疗服务价格改革试点，开展药品目录动态调整，全面深化支付方式改革，最大程度发挥医疗保障效能。

五是持续提高群众保障质量，精准补齐门诊保障短板，鼓励支持慈善救助、商业健康险、职工互助等发挥综合帮扶作用，稳固保障预期，助力扩大内需。

六是不断减轻群众医药费用负担，常态化制度化开展药品集采，力争年内国家和省级集采药品总数累计达到350个以上，扎实开展脊柱高值医用耗材集采，推动地方积极开展药耗集采，提升医药价格治理能力，实现在化学药、生物药、中成药全方位推进集采的格局，进一步压缩带金销售空间。

七是加大欺诈骗保打击力度，继续开展全覆盖专项整治行动，聚焦重点领域，强化“一案多查、联合惩处”工作机制，完善行刑衔接、行纪衔接，扩大智能监控系统应用场景和应用范围，规范用好举报奖励机制，牢牢守住人民群众“救命钱”。

八是加快建设全国统一的经办体系，完善异地就医结算机制，提高直接结算率，提升医保经办标准化规范化便捷化水平，做好医保“跨省通办”工作，促进医保基本公共服务均等化。

九是夯实医保高质量发展基础，落实全民参保计划，支持灵活就业人员参保，做好医保信息平台优化应用，加强医保大数据综合治理，推动法治化建设。