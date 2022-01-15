大寒将至“冬藏”走起“春发”安排

每年1月20日前后，太阳到达黄经300°时为“大寒”，这也是二十四节气中最后一个节气。大寒，是天气寒冷到极点的意思。一年四季，春发、夏长、秋敛、冬藏，大寒是冬天结束、春季到来的转折点，养生在注重“冬藏”的同时，我们也该准备着“春发”啦。

一起“猫冬”

为开春打基础

在忽冷忽热的天气变化中，若保养不当，很容易引发各种疾病。冬季，我们的起居适宜闭藏阳气，为来年春天的生发做好准备。

早睡晚起。大寒时节，周围寒冷，应顺应冬季闭藏的特性，促进自身的储藏和物质的积累，这时应“早睡晚起”。睡得早可以养护人体的阳气，起得晚可以养护人体的阴气，最大限度地吸收太阳的温暖，规避彻骨的寒冷。

适宜运动。冬季锻炼可以进行一些有氧运动，比如快走、慢跑、跳绳、踢毽子、打太极拳等。大寒时节，气候一冷一热很容易感冒。建议如果运动的话，可以等到太阳出来以后。

勤开窗，多喝水。如果长时间不开窗通风，病毒、细菌繁殖就会增加很快，易发生呼吸道疾病的感染。而多喝水有利于氧气供给，人体呼吸通畅，身体保持良好的状态。

这三个健康问题

最易趁“寒”而入

大寒时节除了需注重防寒保暖之外，还要谨防以下三个健康问题：

预防心脑血管疾病 早晨及傍晚尽量减少出门。寒冷可使人的交感神经兴奋、血液中的儿茶酚胺多，导致全身血管收缩。寒冷能使血液黏稠度增高，易导致血栓形成，中老年人易产生血压波动，从而引发心血管疾病。所以大寒时节，老年人应注意保暖，外出时一定加穿外套，戴上口罩、帽子、围巾。

预防消化系统疾病 由于寒冷刺激，人的神经系统兴奋性增高，致使胃肠功能发生紊乱，刺激胃黏膜或溃疡面，容易引起消化系统疾病。日常膳食应以温软、易消化为主。

寒气侵体 俗话说“寒从脚起，冷从腿来”，寒冬护脚护腿尤为重要，建议大家睡前可以用温水泡脚，水温最好40℃左右，水淹没脚踝关节处，每次浸泡20-30分钟，泡脚后用手按摩足趾和脚掌心。温水泡脚可以促进血管扩张、血流加快，改善睡眠质量。

进补别过头

8类能量美食推给你

大寒是“进补”的好时节，能提高人体的免疫功能，促进新陈代谢，使畏寒的现象得到改善。冬令进补还能调节体内的物质代谢，使营养物质转化的能量最大限度地贮存于体内，有助于体内阳气的升发。但是，需要提醒大家的是，大寒又是冬季闭藏的最后一个节气，进补的量应逐渐减少，以逐渐适应春季舒畅、升发、条达的季节特点，此时宜温补助阳、补肾壮骨、养阴益精，不妨多食用以下8种食物。

芡实，补虚，具有滋补强壮、补中益气、固肾涩精、开胃进食之功效；核桃，具有强肾补脑之功效；萝卜，具有很强的促消化功能，还能清热化痰、缓解衰老、增强免疫力；牛羊肉，牛羊肉二者性温，能补气养血，驱寒暖身，有助于缓解冬季手脚冰凉的症状；冬菇，有助于儿童身体及智力发育，还能开胃健脾、益气补虚，对防治高血脂和强身健体都有好处；红薯，有补虚乏，益气力，健脾胃，强肾阴之功效，煮粥可以和胃补脾，润养肺燥；甘蔗，拥有滋补清热、通便解结的作用。还可治疗因热病引起的伤津，心烦口渴，反胃呕吐，肺燥引发的咳嗽气喘；柑橘类水果，适当吃一些可以防治鼻炎，消痰止咳。文/侯艺鑫(北京地坛医院)