17家医院作为场馆保障医院

昨日，北京市卫生健康委召开媒体座谈会，通报了去年市卫健委工作开展的情况。北京2022年冬奥会即将开幕，在保障冬奥方面，全市共17家医院作为场馆保障医院。市卫健委透露，目前，各项医疗防疫工作进展顺利，一切准备就绪。在疫情防控方面，去年地坛医院收治新冠病毒感染者384例，所有病例实现“零死亡”。

18家定点医院设冬奥专区

按照“简约、安全、精彩”办赛要求，市卫健委全力以赴做好北京冬奥医疗保障和疫情防控工作。目前，各项医疗防疫工作进展顺利，一切准备就绪。在保障冬奥方面，全市共17家医院作为场馆保障医院。

为全方位做好医疗保障，在医疗资源配备上，安排北京协和医院、北大第三医院、北大人民医院、北京积水潭医院、北京安贞医院等17家医院作为场馆保障医院，在8个竞赛场馆，11个非竞赛场馆内设置88个医疗站、74辆救护车，其中含54辆负压救护车，选派1300名医疗骨干参加场馆医疗保障。在医疗救治上，为避免不同风险伤病员流线交叉，18家定点收治医院采取精准分类收治措施，设立冬奥专区、专室和专用诊疗设备。

全市核酸采样点增至316个

在疫情防控方面，2021年全年，北京地坛医院收治新冠病毒阳性感染者384例，其中境外输入病例272例、本土病例112例；确诊病例224例（包括轻型61例、普通型158例、重型1例、危重型4例），无症状感染者160例。所有病例实现“零死亡”，本土病例已全部治愈出院。救治经验可概括为“专家组团、因人施策、中西并重、关注重症”。

在持续提升核酸检测能力方面，全市核酸采样点增至316个，提供24小时服务的检测机构44家；加强新冠疫苗接种工作，截至2022年1月12日，全市累计报告接种新冠病毒疫苗5766.1万剂次，累计接种2251.78万人。

新建282个社区发热筛查哨点

基层卫生服务机构是人民健康“守门人”，是疫情防控首道防线。本市实现基层卫生服务动态全覆盖，全市社区（村）公共卫生委员会实现全覆盖。每个街道(乡镇)设1所社区卫生服务中心，每2个社区配备1个站点，全市650个无医疗机构行政村已全部完成村卫生室或社区卫生站建设，实现城镇、远郊平原和山区居民分别出行15、20、30分钟以内可及基本医疗卫生服务，推进社区卫生服务机构动态全覆盖。

在筑牢基层公共卫生网底方面，新建282个社区卫生服务中心发热筛查哨点，有效发挥“探头”作用。全力保障疫苗接种工作，投入医务人员103.8万人次。

医养结合机构总数达200家

本市在老龄工作方面持续发力。目前，全市共有2536所医疗机构登记了巡诊、家庭病床服务方式，可开展居家医疗护理服务。

为解决老年人看病就医问题，积极推进综合医院的老年医学科建设，二级以上综合医院老年人科达到49%。在全国率先开展老年友善医疗机构建设和社区卫生服务机构老年健康规范化建设，老年友善医疗机构累计建成471家。截至2021年底，全市医养结合机构总数为200家，医养结合床位数6.15万张，养老机构实现医疗服务全覆盖。

文/本报记者 蒋若静