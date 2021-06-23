双抗体疗法对新冠变异毒株有效

国际战“疫”行动

对付新冠病毒“武器库”再添新成员！美国科学家在21日出版的《自然》杂志撰文称，他们在老鼠和仓鼠身上进行的实验表明，两种抗体“强强携手”组成的联合疗法，对多种（但并非全部）新冠病毒变异毒株有效，而且，这种联合治疗似乎可以防止耐药性出现。

抗体疗法通常用于治疗新冠住院患者和重症患者，但随着变异新毒株接连出现，抗体疗法对新毒株是否有效成了亟须回答的问题。

在最新研究中，华盛顿大学医学院科学家在感染了新冠病毒变异毒株的老鼠和仓鼠身上测试了已经被美国食品和药品管理局（FDA）批准紧急使用的由礼来公司、再生元公司和Vir生物技术公司/葛兰素史克公司等生产的抗体，以及AbbVie、Vir和阿斯利康公司目前正在进行临床试验的针对新冠病毒变异毒株的单一抗体的抗体组合效力。

被测试的变异毒株包括最先在英国发现的Alpha毒株、最先在南非发现的beta毒株、最先在巴西发现的Gamma毒株，类似最先在印度发现的Delta变异毒株的新变体、来自美国纽约和加州的变种毒株，以及从新冠病毒携带者身上获得的病毒样本和经过基因改造的含有关键突变的实验室菌株混合而成的毒株。

研究人员在老鼠和仓鼠身上评估了这些抗体和抗体组合。他们先给前一天感染了变种毒株的实验鼠提供抗体或抗体组合，随后连续6天监测它们的体重，然后测量它们鼻内、肺和身体其他部位的病毒含量。

研究结果表明，由两种抗体制成的抗新冠病毒药物，即使其中一种抗体已经丧失部分或全部中和变异毒株的能力，组合抗体（即使剂量比较低）也能保持治疗变异毒株的效力。 而且，研究人员对实验鼠的病毒样本进行了测序，没有发现接受联合治疗后产生耐药性的证据。

研究论文主要作者米歇尔·戴蒙德博士说：“体外实验数据表明，有些抗体组合的表现比我们想象得要好。而且，所有变异对任何组合都没有产生耐药性。将来可能会有更多变异出现，我们必须继续监测抗体疗法的有效性，对付新冠病毒感染可能需要联合疗法。”