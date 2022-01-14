迎战新一轮疫情 防控关键期如何精准发力

近期，我国陕西、河南、天津等地出现本土疫情，奥密克戎变异株也给防疫带来新挑战。

如何在第一时间发现、控制疫情？如何确保新冠病例及时得到救治，同时群众日常看病就医渠道通畅？怎样巩固好来之不易的防控成果？临近春节，多地正把精准防控当成头等大事。

准确定位 流调、核酸等多线作业

1月10日，河南郑州，“天使白”与“志愿红”忙碌在各自岗位，为市民进行核酸检测。

2022年1月10日，在郑州市二七区政通路一处核酸检测点，医务人员为小朋友进行核酸检测取样。新华社发

岁末年初，河南迎来双重考验，同时迎战德尔塔和奥密克戎。根据流调轨迹，郑州已初步排查出牌友、丧宴、家庭三个传播链条。许昌禹州市疫情与郑州疫情病毒基因序列同源性高，病毒基因测序为德尔塔株。安阳2例本土病例基因测序显示感染病毒为奥密克戎变异株BA.1分支，与天津市津南区现有本地疫情属同一传播链。

奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强。面对“神出鬼没”的新冠病毒，流调和核酸检测是及时发现、控制疫情的两大“法宝”。

划定封控区、管控区、防范区范围；流行病学调查、涉疫人员排查管控、及时公布阳性感染者活动轨迹；立即决定开展全员核酸检测……在这场与奥密克戎变异株的“遭遇战”中，天津迅速行动，多项工作同步进行。

2022年1月10日凌晨，在天津市南开区鼓楼街道中营小学核酸检测点，两名医务人员做出“比心”手势。新华社记者 孙凡越 摄

目前，天津第一轮全员核酸筛查共采样超1252万人，检出阳性77例（含封控区/管控区人员），第二轮全员核酸筛查已于12日12时开始。

如何确保核酸检测“不落一户、不漏一人”？多地开展了“敲门”行动，对特殊区域和人群逐户逐人了解掌握核酸检测情况，摸清疫情底数。

“要继续坚持‘外防输入、内防反弹’总策略和‘动态清零’总方针，不折不扣做到应检尽检、应隔尽隔、应治尽治。”国家卫生健康委新闻发言人米锋在此前举行的新闻发布会上说。

生命至上 救治关口前移减少重症

关口前移，做好早期干预工作，减少患者由轻转重；对有高危因素患者和重症患者坚持“一人一方案、一人一团队”；坚持中西医并重，中西药并用……截至1月11日24时，西安本轮疫情已累计治愈540人。截至1月8日8点，陕西本轮疫情重症患者47名，占比2.36%，低于2020年下半年以来约7%的重症率水平。这得益于行之有效的救治措施。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，陕西发生疫情后，国家调派具有丰富经验的重症、呼吸、感染、院感、中医等各专业专家，第一时间进入定点医院，同时陕西省在区域内抽调50支医疗队，组成联合救治组，确保救治工作高质量、高水平开展。

2021年12月29日，4名新冠肺炎治愈患者从西安市胸科医院出院。新华社记者 李一博 摄

国务院联防联控机制综合组陕西工作组医疗救治专家马晓春介绍，接种疫苗的病人重症率相对低，这提示积极推动疫苗接种对减少重症患者的发生很有意义。

在发生疫情的地区，保障群众基本生活、看病就医需要同样至关重要。“在做好疫情防控工作的同时，必须要保障好正常的医疗服务，对于有就医需求的群众，尤其是急危重症患者应该及时救治，不得推诿拒诊。”郭燕红说。

绝不松劲 严防疫情扩散蔓延

春节将至，人员流动更加频繁，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，北京市疫情防控面临境外境内双重风险……北京市疾控中心发出提示，建议京津通勤人员居家办公。

广大群众就地过年，非必要不返乡、不出省……河南发出倡议。

当前疫情防控工作处于关键时期，丝毫不能掉以轻心。国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍，国家卫生健康委将密切关注各地疫情形势，坚决遏制疫情扩散蔓延。

严格防控的“力度”背后，还有解民之忧的“温度”。

2022年1月8日，在深圳市龙岗区布吉街道布吉社区壹村东心岭，党员义工为居民提供服务。新华社发

广东深圳，龙岗区布吉街道封控管控区现场指挥部6台电话不断响起，这是当地专门设置的党群服务热线，工作人员24小时值守。1月9日晚上，接听热线714个，即时解答问题481个，处理或转其他部门协助解决群众问题233个。

“不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲。”国家卫健委疾控局有关负责人表示，建议广大公众坚持勤洗手、常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所，自觉遵守疫情防控措施，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。（董瑞丰、徐鹏航）