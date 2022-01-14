管理好“甜蜜的负担”（名医讲堂）

糖尿病是一种常见病、多发病。目前，我国糖尿病患病率上升至11.2%。对于“糖友”来说，如何管理好这个“甜蜜的负担”呢？

“糖”主要是指单糖（如葡萄糖、果糖和半乳糖等）和双糖（如蔗糖、麦芽糖、乳糖等），它们可以被人体直接吸收，从而使体内血糖快速升高。糖不是导致糖尿病的唯一因素，人体摄入的任何食物最终都会转化成糖，从而提供热量、维持生命。我们之所以不提倡糖尿病病人摄入单糖和双糖，是怕血糖快速升高对身体产生损害。但血糖升高的快慢，也与摄入量有紧密的联系。如果是一杯糖水，让糖尿病病人每次喝一小口，一个小时甚至两个小时喝完，对血糖的影响也不会很大。

糖尿病对身体的损害，可以用一个通俗的例子来解释：如果把一个新鲜的苹果放在清水里，这个苹果可能不会有什么变化，但如果把这个苹果放在糖水里，它可能就会变成蜜饯。同理，糖尿病患者的血液含糖量高，会对全身都产生损害，首当其冲的就是血管，出现诸如心脑血管疾病（脑梗、心梗）、动脉粥样硬化、糖尿病足等大血管并发症。除大血管并发症外，糖尿病还会导致微血管并发症，如糖尿病视网膜病变、糖尿病肾病等。

运动、饮食、药物是管理糖尿病的“三条腿”。这“三条腿”稳住了，才能管理好糖尿病。有些患者得了糖尿病后会很沮丧，觉得什么都不能吃。其实，糖尿病病人什么都可以吃。我们倡导的是健康饮食，即均衡饮食、种类多样。

运动方面。运动本身是一件好事，但是对于糖尿病患者来说，首先要做的是评估自己是否适合运动。不是所有的病人都适合运动，更不是所有的病人都适合高强度的运动。因此，不能过度强调运动的效果，盲目运动带来的后果可能弊大于利。例如，中等强度运动的标准是：运动时出微汗或者运动时心率维持在170减年龄所得的数值，持续30分钟。这就是糖尿病患者每天有效的运动量。如果摄入的食物较多，那就多运动一会儿，一般情况下运动时间不要超过一个小时。但是，中等强度的运动，不适合有心梗风险的患者。

饮食方面。有的患者多运动了，是不是就可以多吃一点？这是一定的。运动会消耗热量，若不多摄入食物会导致低血糖的出现。有的患者血糖控制得很好，但对自己的要求过于严格，运动之后不及时补充能量，很容易发生低血糖。

总的来说，普通的2型糖尿病患者可以适当控制饮食。因为2型糖尿病患者一般体型都偏胖，医生会叮嘱其少吃一点。但对于体型较瘦的1型糖尿病患者来说，我们鼓励患者多吃一些。1型糖尿病患者在早期容易出现营养不良，因此在用胰岛素的同时，建议患者多吃。当然，多吃也不是随便吃。糖尿病患者的个体差异很大，对于饮食的控制不能一概而论，要根据自身的运动情况来调节。

服药方面。有些患者会自己调节药量，认为自己这顿吃多了就吃药，下顿吃少了就不吃药了。这是不对的。定期服药对血糖的控制非常重要。不规律用药会造成血糖波动，而血糖波动会造成机体器官的损害，加速并发症的发生。

我国绝大多数糖尿病患者是2型糖尿病，主要是由于增龄、生活方式不健康等因素造成的。因此，想要远离糖尿病，必须改变不良的生活方式，建议40岁以上人群每年体检时测一下血糖。

（作者为北京市糖尿病研究所所长、北京同仁医院内分泌科主任）

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 19 版）