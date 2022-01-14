世卫组织：奥密克戎对未接种疫苗者“尤其危险”

据新华社报道，世界卫生组织12日警告，新冠病毒变异株奥密克戎依然危险，尤其对那些未接种新冠疫苗的人群而言。

据路透社报道，截至9日的一周，全球新增新冠确诊病例1500万例，比前一周增加55%，创疫情暴发以来单周新增确诊最高纪录。

“感染人数大幅增加由奥密克戎导致，它在几乎所有国家迅速取代德尔塔（毒株），”世卫组织总干事谭德塞在记者会上说，“尽管奥密克戎引起的症状不如德尔塔严重，但它依然是一种危险的病毒，尤其对那些没有接种疫苗的人而言。”

谭德塞认为，全球仍有不少人未接种新冠疫苗，因而不能放任奥密克戎毒株蔓延。“传播越多意味着更多人住院、死亡、停工……会加大另一种变异株出现的可能性，它可能比奥密克戎传染性更强、更致命。”

谭德塞说，全球眼下平均每周新冠死亡病例约5万例，医院收治的新冠病人“绝大多数”没有接种疫苗。他承认新冠疫苗无法完全预防感染，但强调疫苗对预防重症和死亡依然非常有效。按照世卫组织设定的目标，全球各个国家和地区疫苗接种者占人口比例到2021年年底应达40%，2022年年中达70%。然而，当前仍有90个国家和地区接种人数占人口比例不足40%；在非洲，逾85%人口尚未接种新冠疫苗。

谭德塞呼吁孕妇接种新冠疫苗。他说，孕妇染疫风险并不高，但一旦感染发展成重症的风险较大。世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安说，现在还不能说奥密克戎“是一种可以欣然接受的病毒”。

世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫说，新冠病毒处于演变为地方性流行病的进程中，“但还没有到那一步”。