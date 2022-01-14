多吃粳米益气养阴（中医养生）

粳米是稻米中谷粒较短圆、黏性较强、胀性小的品种，全国各地均产。五谷之中，粳米食用最多最广。稻是单子叶植物，其种子分胚乳和胚（包括子叶、胚芽、胚根、胚轴）两部分，但实质上主要食用部分是胚乳。粳米饭质黏而不糯，黏度较糯稻小，但比籼米强。

粳米味甘、性平，入脾、肺、肾经。粳米在我国种植地有南北之分，产地有水旱之异，生长成熟时期有早中晚之别，所以粳米的寒热之性和归经可能稍异。如南方夏产之粳不如北粳性寒而入脾胃，秋冬所产之粳亦禀天气之寒凉而入肺。

粳米作为主食，常煮熟做成饭粥之类，所以应用时有生熟之别。比如粳米生用可能偏于凉，但煮熟为饭则偏温。但总体上，粳米在五谷中属味甘，所以性平或偏温为主，经炒后则其性更温。

粳米为益气养阴佳品。其秉中正平和之气，得土之气厚，故为脾之谷。其味甘能补，气香醒脾，能补后天脾胃之气。粳米色白而入肺，可补肺气。

粳米的米质居糯米与籼米之间，用粳米做出的饭，气微香，味甘，质黏而不糯，柔软度和黏度适中，柔润而不油滑，煮粥含汁液甚浓，所以既能补后天脾胃之气，又能益肺胃之阴，养肺胃之阴而无恋邪之弊，滋肺胃之液而无滑肠之虞。常用于呕吐、泻痢或温热病所致的脾胃阴伤、胃气不足、口干渴等。

粳米可入药，也可单用，还可配伍药物使用；既可生用，也可熟用。如取粳米益气健脾之功，还常将粳米炒黄用，因经炒后粳米黏性大减而香气增，故补阴之力减而益气健脾之功增强。如治婴儿吐奶证属脾胃虚弱者，用粳米炒焦，水煎服汁。

总而言之，粳米因得天地中和之气，其性平和，色白、味甘、气香，既能补脾肺之气，又能补先天肾精之气，还能养阴滋液，所以在五谷之中占有极其重要的地位，成为不可或缺的主食。

《 人民日报 》（ 2022年01月14日 19 版）