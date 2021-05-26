腐败院长“夫妻档”再敲医疗反腐警钟

5月24日下午，安徽省纪委监委连续发布两则消息：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）党委委员、副院长董辉军涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查；安徽省儿童医院党委委员、副院长倪虹涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

近年来，医院院长、副院长涉腐案件并不少见，过不了多久就会曝光一两起，医院领导参与的案件，占医疗系统腐败案件的很大比例。在此背景下，这次安徽抓了两个副院长，似乎也不足为奇。然而，这两起案件仍让人为之惊讶，是因为这两家知名医院的副院长不仅同日被查，而且他们还是同学和夫妻，两人“切磋取经”，共同走上了贪腐之路。

腐败院长玩起了“夫妻档”，进一步凸显了医院领导的廉政监督短板。医学的专业性很强，一些暗含腐败的行为，如引进新药、购买大型医疗设备、基础设施根据医疗需要进行改造等，都属专业性决策，外人很难发现其中猫腻。有的时候，一些医院的党委书记由于不是医学专业出身，在这方面也容易被边缘化，在决策上插不上嘴，在监督上难以发现实质性问题。

医院还是一个对外相对封闭的小集体，很多医务人员从毕业到退休，都在一家医院工作，人员很少对外流动，几张熟面孔相处一辈子，容易形成小圈子。以至于近年来，医疗腐败行为不发现则已，一经发现，往往就是牵涉面很广的窝案。医疗反腐要打破技术壁垒与熟人圈子等独有障碍，往往比其他领域反腐的难度更大。

梳理上述安徽两名副院长的贪腐轨迹，这些特点都得到了不同程度的体现。此外，一个更隐性的特点是，部分医院廉政文化建设还比较滞后。早年前，拿回扣或红包等行为在少数医院成为普遍现象，灰色收入被当做正常所得，不拿回扣红包者反倒显得另类，这种思想上的余毒至今没有完全清除。不排除有极少数医务人员比较怀念过去可以拿回扣的“美好时光”，认为那时的生活才过得滋润，这样的错误认知，很容易催生或容忍医疗腐败。

前不久，江西省上饶市广丰区人民医院院长被举报逢年过节接受下属排队送礼，礼金数额之大、持续时间之久、送礼的医务人员之多，都很罕见。在长达几年的时间里，众多医务人员宁愿送礼而不举报，也反衬出该院医务人员的反腐意识尚未被完全唤醒，内部监督和群众监督没有发挥好作用，贪腐行为就会更加没有顾忌。

医疗行为具有诸多鲜明的特点，医疗腐败也难免会带上这些特点。从这次安徽“夫妻档”副院长贪腐案件中，可以窥见多种医疗腐败的独特之处。医疗反腐不仅要毫不松懈，而且要探索出符合行业特点的独有方式，从而掀开医疗腐败行为的多重伪装，并更加精准地切中要害，使之难以为继。漫画/陈彬