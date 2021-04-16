医药领域密集反腐 向药价虚高再开新刀

医药圈接连“地震”，引发社会广泛关注。4月12日，财政部发布会计信息质量检查公告，对19家医药企业作出行政处罚。被罚企业存在使用虚假发票、票据套取资金体外使用，虚构业务事项或利用医药推广公司套取资金，账簿设置不规范等违规行为。同一天，浙江省药械采购中心发布通报，哈尔滨誉衡制药的价格和招采失信等级评定为“严重”，暂停该企业鹿瓜多肽注射液在浙江省挂网交易。这是全国首例信用评价达到“严重”等级的治理案例。

有人认为，从处罚金额等指标来看，这两起事件似乎没有达到“两连震”的地步。首先，被罚药企违规套取的资金少则几千万元，多则上亿元，处罚额度却只有3万到5万元，两相对比，药企付出的代价并不大。此外，暂停药企挂网交易看似严厉，但暂停不是禁止，是否能让药企更加珍惜“信用羽毛”，也有待观察。

看上去，这两起事件既没有格外严厉的处罚，也不存在紧密的内在联系，其实不然。两件事同时发生说明医药领域的反腐工作走向深入，预示着惩治医药腐败的新力度与新思路，是向药价虚高再开新刀。

医药购销“两票制”，让中间加价无法操作，可以斩断医药腐败的中段链条。取消药品加成、严管并分流医药代表，则可以斩断医药腐败的末端链条。但是，如果前端链条存在漏洞，比如，药企可以将药品推广费用通过做假账、虚构业务等方式“塞进”成本，进而组织推广活动甚至直接给“暗扣”，就可绕过“两票制”，也无须医药代表“过手”，医药腐败仍然可以潜滋暗长。

因此，站在惩治医药腐败全链条的角度看，此次处罚19家违规药企确实必要又及时。若将两起事件联系起来，说明惩治医药腐败的力度日益增大，手段也更加丰富。虽然药企违规资金之大、处罚金额之小，但是涉事药企已经受到现行会计法规定下的顶格处罚。目前会计法正在修订中，预计新会计法实施后，相关处罚的标准将大幅提高。

只有及时发现并解决问题，才能开启惩治医药腐败的新时代。药企可以不在乎罚金，但不得不在乎市场准入资格。假如一家药企被禁止挂网销售，就意味着这家企业将被逐出市场，事关生死存亡，药企不得不仔细衡量违规可能付出的代价。而先暂停，再根据药企修复信用的情况决定是否让其进入市场，这个规定既符合信用管理规则，又利于企业改过自新。

惩治医药腐败迎来了关键机遇，也面临不进则退的挑战。医药购销新政策的出台，让老的腐败行为难以为继，新的腐败行为还没有形成趋势，此时一鼓作气，有望彻底治愈这个多年顽疾。近期密集的行动已经释放出了信号，预示着惩治体系将变得更加严密。可以预见的是，带金销售将不再成为药企的生存之道。只有加大研发与创新力度，将质量和价格当成核心竞争力，才是药企应恪守的准则。